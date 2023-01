El padre de Camila Homs reveló qué le dijo Rodrigo De Paul sobre su supuesto affaire con la China Suárez

Horacio Homs, padre de la modelo Camila Homs reapareció en la escena mediática con picantes declaraciones contra su ex yerno, Rodrigo De Paul. Esto a propósito de una nota concedida recientemente, cuando se le preguntó sobre la filtración de unos audios en los que advirtió al campeón del mundo que lo expondría públicamente -un material que forma parte de las pruebas que el futbolista consignó para denuncia a su ex por “hostigamiento y amenazas”.

En este sentido, Horacio se defendió y alegó que dichos audios no salieron a la luz pública desde su lado, sino de la parte acusadora y que si bien estaba muy enojado con el deportista, no hubo intención alguna de intimidarlo. En ese sentido, para el notero de Socios del Espectáculo (eltrece) la mayor revelación ocurrió cuando Homs se refirió directamente a los rumores que vincularon a Rodrigo con la China Suárez.

Esto, en referencia al momento en el que se enteró de que la relación entre Rodrigo De Paul y su hija Cami Homs había llegado a su fin. A propósito comentó: “Me enteré una mañana por una amiga mía. Me dice ‘¿sabés algo de que Rodrigo está con La China? Yo después hablo con Rodrigo y me dijo; ‘Gordo, te juro que no estuve con La China’. Nada, ahí empezó el problema”, recordó.

Fuente: TN