Salud masculina: los principales controles urológicos

Noticias de Salud Radio entrevistó a la Dra. Débora Egea, Jefa del Servicio de Urología del Hospital Central de San Isidro (MN 141.469) Cuáles son los principales controles urológicos para cuidar la salud masculina. Todo lo que hay que saber en esta nota. Te dejamos las principales frases:

Cáncer de próstata

“La próstata es una glándula exclusiva de los hombres que sirve para generar el 80% del líquido seminal, lo que eyacula el hombre durante el acto sexual. Se trata de una glándula que después de los 40 años empieza a crecer y puede obstruir la vejiga. Así como en la mujer una célula mala puede crecer y generar un cáncer de mama, en la próstata del hombre pasa lo mismo”.

“El cáncer de próstata es una enfermedad mayormente asintomática, aunque el paciente puede sentir dificultad al orinar (goteo, chorro débil o se levanta muchas veces de noche para hacer pis). Cuando la persona empieza a sentir dolores en los huesos, en muchos casos, es porque esa célula mala originó una metástasis ósea. Lamentablemente, la enfermedad avanzó y nosotros los médicos perdimos la oportunidad de solucionarlo a tiempo”.

“Por eso, es muy importante este control urológico desde los 40 años si hubo antecedente familiar (padre o tío) de cáncer de próstata. Si la persona no tiene antecedentes en la familia el chequeo es a partir de los 50”.

AZUL SI. Campaña móvil con miles de controles urológicos gratis en las calles

“La campaña AZUL SI del Municipio de San Isidro fue exitosa y la idea es repetirla todos los años. En forma gratuita y sin turno previo, el paciente ingresaba a un consultorio móvil, donde se le hacía el análisis de sangre (PSA), ecografía de riñón, vejiga y próstata con resultados en 24 horas. Todavía existen costumbres y mitos que alejan a los hombres de este tipo de controles. Cuando realizan una consulta en muchos casos la enfermedad avanzó. En esta campaña que recorrió muchos barrios nos encontramos con pacientes de más de 70 años que por primera vez se controlaban la próstata. Por eso, estas movidas sanitarias que sacan el hospital a las calles tienen un resultado excelente a la hora de prevenir o detectar enfermedades”.

Cáncer de riñón

“Esta patología renal está aumentado con incidencia sobre todo en personas jóvenes. También es una enfermedad que cuando los síntomas aparecen estamos ante un cuadro avanzado. Cuando el tumor de riñón se puede palpar a través del abdomen es porque tiene un tamaño importante y tal vez esté invadiendo órganos vecinos. Frente a esta situación la herramienta más importante de prevención de la medicina es la ecografía. La ultrasonografía no es invasiva y nos ayuda a detectar una eventual alteración renal”.

“Nunca está bien orinar con sangre. Porque eso indica que algo está pasando en el riñón o la vejiga, por eso, en ese caso es sumamente importante consultar al médico. Otros síntomas son el dolor porque los tumores comprimen otros órganos, pero reitero que el signo de alerta suele ser la hematuria (presencia de sangre en la orina)”.

“El cáncer de riñón es una enfermedad que está muy relacionada con el consumo tabáquico. Es un tóxico extremadamente grande que, además de quedarse en los pulmones, genera muchísimas patologías a nivel renal y vesical; generando pólipos de vejiga”.

Cáncer testicular

“Así como las mujeres aprenden a palparse las mamas dos o tres veces al mes, también es importante que lo hagan los varones en sus testículos de 20 a 40 años; ya que es el rango de mayor incidencia. Es clave conocer la estructura básica de uno para después poder identificar si hay una zona más dura o sospechosa (pesadez). También es una patología que no suele dar síntomas, excepto los nódulos que pueden palparse al ser distintos del tejido normal. Afortunadamente, es una patología que tiene un 95% de tasa de curación, con lo cual cuanto antes lo detectemos mejor”.

“El tratamiento es la cirugía. No es lo mismo sacar un tumor de dos o tres centímetros que sacar otro de 10 centímetros. En el hospital nos pasa que llegan chicos con testículos gigantes cinco veces más grande de lo normal. Cuando les preguntamos por qué no consultaron antes nos responden que no les dolía o creían que no era peligroso”.

Litiasis renal

“Si tenemos una alimentación saludable no debería haber motivos para que se forme una piedrita adentro del riñón. Pero si nos excedemos en la sal, tomamos poca agua o comemos mucha carne, el riñón va a funcionar mal. Hay que aclarar que un té no va a romper esa piedra que se forma porque hay alguna alteración metabólica. Esa piedra que causa tanto dolor es porque el riñón filtra mayor cantidad de éstos minerales precipitando en la orina y formando micropiedritas (microlitiasis) que después siguen acumulándose por distintos procesos de fijación de minerales”.

“Esto pasa tanto en hombres como en mujeres, es un poco más frecuente en hombres pero bueno los dolores cólicos están descriptos en los libros de medicina como los dolores de un parto, o sea, el dolor que uno sufre en un cólico es casi como un parto”.

“Dos de las cosas más importantes que le recomendamos es tomar mucha agua. Una guía que me gusta usar con los pacientes para que sepan qué cantidad es la adecuada de líquido que consiste en mirar el color de la orina. El pis que es oscuro (amarillo o naranja) es el primero de la mañana, porque pasamos toda la noche sin hidratarnos al dormir. Pero durante el día la orina debe ser lo más transparente: si es amarilla falta agua, si es naranja estás deshidratado. Me parece una buena forma de saber qué tan hidratados estamos”.

Disfunción eréctil

“Así como las mujeres tenemos una menopausia y perdemos los estrógenos, los hombres tienen una caída de la hormona testosterona que producen los testículos. Suele coincidir cuando se pierden las erecciones matinales (primer síntoma) momento en el cual el pene irriga como cuando el corazón manda sangre a todos lados. Si esto no sucede, algunas veces, el pene empieza a atrofiarse, pierde tamaño y elasticidad. Otros síntomas relacionados con la baja testosterona son: menos energía, más cansancio, más irritabilidad o depresión, entre otros factores. La disfunción eréctil tiene solución. Podemos obtener respuestas a través de un análisis de sangre, entre otros estudios”

“Para corregir el problema hay que abordarlo con un tratamiento médico multidisciplinario. Muchas veces los urólogos trabajamos con sexólogos, algunos de ellos son psicólogos, además de un andrólogo (subespecialidad de urología) o un psiquiatra”.

“Los estudios relacionados a la disfunción eréctil tienen que ver con medir hormonas, algunas veces hacemos algún cultivo de orina para descartar alguna infección. También controlamos la tiroides, que el paciente no tenga diabetes ni colesterol alto. Fumar perjudica la vida sexual, ya que la erección está relacionada también al sistema vascular. Si el corazón es como una bomba que manda sangre a los vasos sanguíneos y tengo un cañito tapado por más que la bomba tenga alta presión la sangre no me va a llegar en forma óptima”.

“La parte sexual tiene que ver con calidad de vida y nos atraviesa a cualquier edad. Tengo consultas de pacientes de 80 o 90 años que tuvieron una vida sexualmente activa y ahora notan cambios, lógicamente, relacionados a la edad”.

Eyaculación precoz

“Actualmente el término utilizado es eyaculación rápida y está asociado a la cantidad de tiempo al momento de la penetración a la pareja. Si es menor a dos minutos el diagnóstico es eyaculación rápida; porque hablar de precoz es difícil, para vos puede significar una cosa y para mí otra”.

“Para resolver esta cuestión a veces es necesario medicación. Pero también hay ejercicios de psicólogos y sexólogos, algunos, relacionados con la ansiedad; ya que juega un rol importante”.

