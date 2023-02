Miguel Ángel Pichetto: “En este momento Juntos por el Cambio tiene que analizar la teoría del liderazgo, está en dificultades”

Con la mente puesta en las elecciones, la oposición sabe que atraviesa meses claves para dirimir diferencias y así llegar bien parados a las presidenciales. En ese sentido, Miguel Ángel Pichetto reconoció los problemas de su partido y analizó cuál debería ser el siguiente paso de la coalición: “En este momento Juntos por el Cambio tiene que analizar la teoría del liderazgo, está en dificultades”.

Las palabras del Auditor General de la Nación retumban en las aguas de su partido en una situación que encuentra a líderes como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich ‘tironeando’ por sus candidaturas y definiendo sus estrategias.

Al respecto, Pichetto consideró que el momento de definir el liderazgo del partido se acerca y que se define una instancia clave: “Más temprano que tarde tenemos que tener consolidado un liderazgo importante. El líder y la propuesta son los dos grandes temas de la lucha por el poder”.

Más allá de organizar la interna del partido, el ex senador peronista destacó los beneficios de lograr dirimir diferencias cuanto antes. “Todos sabemos que marzo puede ser una fecha cercana a la definición, de lo contrario se viene encima lo que ocurre, ya hay un conjunto de provincias que van a elecciones el 16 de abril. Si tenes el liderazgo consolidado a nivel nacional podes incidir, ayudar, ordenar, si lo tenés abierto se pierde gravitación”, dijo en diálogo con TodoNoticias.

Sin embargo, el funcionario no solo se centró en analizar lo que ocurre ‘puertas adentro’, sino que también opinó del oficialismo y sus estrategias para ‘sostener’ la economía hasta las elecciones: “Las transiciones no cuentan en Argentina, eso es peligroso. En algún lugar, en algún momento tiene que haber un diálogo. Este gobierno con tal de zafar puede hacer cualquier cosa. Están dejando problemas que habrá que asumir, es como un llamado de atención, no hay diálogo en la Argentina. Nadie quiere un default. Te abarca el rumbo de los próximos 4 años del gobierno que venga, cualquiera que sea el que asuma con un default en la espalda es muy complicado para la credibilidad argentina. Este gobierno tiene que tener responsabilidad”.

Días atrás, el oficialismo y la oposición cruzaron acusaciones, cifras y declaraciones por una cuestión sensible para los últimos mandatos en el Ministerio de Economía: la deuda en pesos. En una situación de financiamiento en dólares casi cerrado en su totalidad -el mercado internacional voluntario de deuda dejó de prestarle a la Argentina a mediados de 2018-, creció el peso específico de las licitaciones de bonos y letras en pesos, un mercado pequeño y muy influenciado por la coyuntura macroeconómica, y que puede funcionar como reflejo del sentimiento del mercado.

A ese contexto se suma el alza de precios, la inflación y el aumento del dólar, tres elementos que provocan una delicada situación económica y que, en la visión de Pichetto, también se suma la inestabilidad política que genera el gobierno actual.

“Cuando empezó el juicio a la Corte el dólar estaba $340, hoy $384, la inestabilidad y la pérdida de confianza se paga en el supermercado. El juicio a la Corte tiene repercusión negativa en los mercados financieros, en los organismos internacionales, en el fondo monetario, en EE.UU, lo pagás en la pérdida de confianza económica”, sostuvo el auditor general de la nación sobre el conflicto Gobierno-Corte Suprema.

Al respecto, siguiendo en línea con la Justicia, Pichetto criticó la forma en la que el Gobierno lleva adelante el conflicto de los mapuches en La Patagonia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un recurso de queja del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y dejó sin efecto la Resolución 90/20 emitida por ese organismo que ordenaba la entrega de 481 hectáreas de tierras a la comunidad Lof Che Buenuleo, perteneciente al Pueblo Mapuche, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

La causa se inició el 15 de octubre de 2020 con un pedido de nulidad a través de un amparo interpuesto por Emilio Friedrich, propietario de tierras en Bariloche, contra la norma emitida por el INAI, cuyo articulado reconocía “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Buenuleo, perteneciente al Pueblo Mapuche” respecto de una superficie de 481 hectáreas con asiento en Bariloche, dentro de la cual el actor alegaba poseer un predio de 92 hectáreas conocido como “Pampa de Buenuleo”, donde ya se cursaba además una orden de desalojo.

“La Corte Suprema le devolvió la propiedad a un propietario que tenia titulo y no le reconoció lo que el INAI le había dado a una comunidad mapuche en la zona de Rio Negro. Hay muchos puntos de Mendoza al sur que empiezan a ser zonas autónomas porque estas comunidades no reconocen la bandera argentina ni las autoridades nacionales”, reafirmó el ex legislador.

Para culminar, Pichetto apuntó contra Alberto Fernández y su forma de abordar el tema: “El presidente hizo hasta una reunión con los mapuches, no con los afectados, siempre están del lado de la ilegalidad, de la que no corresponde”.

Con información de www.infobae.com