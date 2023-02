Rosario narco: víctimas y familiares se unieron para un desesperado reclamo de mayor seguridad

Una nueva manifestación motivada por la imperante inseguridad y violencia en las calles de Rosario tuvo lugar este lunes, en horas de la noche, frente a la sede de la Gobernación provincial, en el centro de la ciudad.

Tras la marcha, los familiares se quedaron acampando a la espera de una respuesta de las autoridades.

Fue convocada por la Asociación Civil de Familiares y Víctimas de la Inseguridad en la zona de Santa Fe y Dorrego, donde permanece el tránsito interrumpido. Luego de la marcha, montaron allí un acampe, como el que meses atrás se había instalado frente a la Municipalidad de Rosario.

“Solicitamos a todo el arco político, tanto a funcionarios del gobierno nacional como de todas las instancias, que se sienten con nosotros a escuchar la problemática de la inseguridad que tenemos en Rosario, la gran cantidad de homicidios y la falta de respuestas por parte del estado”, dijo Ezequiel Lowden, referente de la agrupación, al móvil de Cadena 3.

Y agregó: “No podemos tolerar ni un minuto más las peleas mediáticas de funcionarios, cuando deberían estar legislando y tomando las medidas correspondientes”.

Por otra parte, desde la entidad afirmaron estar “cansados de tener reuniones” ya que “no hay seguimiento de causas judiciales”.

“Rosario es la capital del crimen perfecto, no tienen ni siquiera un mínimo avance las causas, las fiscalías no pueden avanzar por falta de tecnología, no sabemos qué pasa con las partidas presupuestarias. Les pedimos que de manera urgente vengan a Rosario donde está la ciudadanía presente. No vemos en barrios la inversión en tecnología, cámaras, móviles, la respuesta que debería haber. Nos están matando”, concluyeron en conferencia de prensa.

Fuente: Cadena 3