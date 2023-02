Otra "bolsa de gatos", pero opositores, igual de irresponsables

La interna en el PRO entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no cede. Ahora la discusión pasa por el uso de las pistolas Taser. Es que la presidenta del PRO le exigió al jefe de Gobierno porteño que "tome la decisión" de implementarlas, a lo que el larretismo salió a contestarle.

"CABA ya decidió usar las Taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas", publicó Miguel en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, el funcionario porteño resaltó que "la traba a la importación" de estas pistolas está en la Justicia y que "hace dos semanas" hubo una sentencia judicial que ordena a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) "definir la situación".

"Repito: no es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas. Ni bien CABA tenga las pistolas Taser las va a usar", remarcó Miguel, quien adjuntó en su publicación el tuit donde Bullrich comparte un breve video en el que le pide a Larreta que "tome la decisión" de utilizarlas.

"En vez de pedir más permiso, usalas, punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", indicó Bullrich en una entrevista con el canal A24.

La precandidata a la presidencia por el PRO dentro de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), espacio en el que mantiene una fuerte interna política con Larreta, agregó vía Twitter: "Le diría a Horacio: tomá la decisión".

El resurgimiento del debate por las pistolas Taser y la interna en el PRO

Felipe Miguel no fue el único funcionario porteño en salir a responderle a Bullrich. El secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff, lanzó: "Seamos claros con los porteños: queremos que la Policía de la Ciudad use pistolas Taser. Las compramos y capacitamos a nuestra fuerza. La importación está frenada porque el Gobierno Nacional tiene, como todos sabemos, el monopolio de la autoridad aduanera".

"Logramos convertir la Ciudad en la más segura de América Latina, segunda del continente y seguiremos trabajando para cuidar más y mejor a todos. Desde la Ciudad estamos dispuestos a dar todas las discusiones con la verdad sobre la mesa y la seriedad del caso", agregó.

En esa línea, el secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, Fernando Straface, comentó: "Clarifiquemos la confusión. La CSJ nunca se pronunció sobre las Taser. CABA consiguió sentencia favorable de un juez federal para importar las Taser el 8/2/23. El Gob Nac apeló el 9/2/23 y suspendió la autorización. Sin sentencia firme ningún gobierno puede comprar Taser".

"Gobernar bien en democracia supone el respeto de la ley. Se llama Estado de Derecho: las leyes están por encima de la voluntad discrecional de las personas, especialmente de quienes gobiernan. La firmeza con templanza es distinta de la temeridad", señaló.

A su turno, también criticaron a la titular del PRO los diputados de ese espacio Álvaro González y Silvia Lospennato.

"No se puede ser tan oportunista utilizando la mentira como método de posicionamiento político y electoral", tuiteó González. El diputado consideró "errónea" la afirmación de Bullrich porque -según él- "confundió" a la Corte Suprema con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad.

"Dejá de fijar posiciones marketineras. ¿A quién le vas a pedir que utilicen armas prohibidas?", escribió González.

En la misma sintonía se expresó Lospennato, quien citó en esa red social el mensaje de Bullrich y publicó que "en el PRO decir la verdad y cumplir la ley son valores innegociables".

"Hace años Ciudad decidió usar las Taser. Lo sostenía Mauricio Macri incluso antes de tener policía propia pero fue Horacio Rodríguez Larreta quien las compró y pelea judicialmente para que Nación habilite la importación", agregó.

El crimen de la policía Maribel Nélida Zalazar

El crimen de la policía porteña Maribel Nélida Salazar, asesinada la semana pasada en la estación Retiro de la línea C, originó que la oposición volviera a discutir la utilización de las 60 pistolas Taser que el gobierno de Larreta compró en mayo de 2021 pero que no fueron aprobadas por la Anmac, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con información de Perfil