(Por Matilde Sera).- La provincia de Jujuy se ha vuelto un hervidero, las organizaciones sociales empezaron a levantarse en la provincia que gobierna Gerardo Morales. Pero, ahora, también tienen problemas con una organización social que va en contra de la lógica de los piqueteros. Ellos reniegan de los planes sociales y quieren que ese dinero que hoy reciben por los Potenciar Trabajo, se conviertan en trabajo genuino.

En medio de este reclamo, Heber Lima, referente de esta agrupación, denunció que el mandatario de Jujuy. Manifestó que es el principal responsable de fomentar el reparto de planes. Tal como ya lo había dicho el senador Guillermo Snopek, volvieron a acusar al gobernador de manejar planes sociales para “disciplinar” a distintos sectores sociales. A la vez que lo señalaron como el principal enemigo de la generación de empleo.

Las contradicciones de Gerardo Morales

“En Jujuy tenemos, proporcionalmente, un índice mayor de programas sociales que provincia de Buenos Aires en términos de proporción a la cantidad de población que hay. Cuando se abrió la apertura al registro de economía popular, Jujuy estuvo entre las cuatro provincias que mayor cantidad de personas se registraron”, señaló Lima. En este sentido, el discurso de Gerardo Morales que asegura que en su provincia creció más el empleo que en cualquier otra se contradice.

“Esto –agregó- sumado a cifras que trascendieron de mediciones del INDEC y demás, donde más de la mitad del empleo en Jujuy es el empleo informal. Y la recuperación del trabajo posterior a la pandemia registra un congelamiento de la planta del Estado, una disminución de la planta privada y un crecimiento de la economía informal. En Jujuy no solo que la pobreza crece sino que el salario se deteriora cada vez más”

“El Gobierno de la provincia dirigido por Gerardo Morales, es el mayor planero de la provincia. Maneja alrededor del 20 o el 25%. Más de 20000 planes tiene el gobernador de la provincia. Entonces no sé de qué habla el gobernador de la provincia los usa para hacer campaña política trucha a base de dádivas, te doy el plan si trabajas para mí en las elecciones y si me me das conseguir votos para mí eso es lo que está haciendo el gobernador negociándola, la miseria del pueblo, la pobreza miserable que está padeciendo el pueblo para usarlos electoralmente”, denunció Lima.

* Para www.elintransigente.com