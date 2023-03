Perotti dijo estar "cada vez más débil" ante el crecimiento de las organizaciones criminales

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, admitió que está "cada vez más débil" ante el accionar de los narcos. Lo afirmó tras el impacto del ataque a balazos contra el supermercado del suegro de Lionel Messi.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario provincial aseguró: "Cada vez estoy más débil y la organización criminal crece más". Destacó que "hace tres años que gobierno y doce años que comenzó esta situación" ya que "todas las bandas existían mucho antes de que llegáramos al gobierno".

En tal sentido, apuntó que "se necesita trabajar juntos" y manifestó que "cuando se hace una utilización política con estos temas, lo único que hace es favorecer a las organizaciones criminales". Rosario tuvo 288 asesinatos en 2022, la cifra más alta desde 2012. Solamente en enero hubo 26 homicidios.

"La única forma de resolver un problema es reconocer que existe y no taparlo", añadió Perotti. "Cuando se pide ayuda muchos pueden tomarlo como una debilidad y decir 'cómo voy a pedir ayuda, significa que por sí mismos no sabemos organizarnos para enfrentar eso'. No se trata de un delito común, donde los indicadores son muy buenos", remarcó el gobernador.

“No necesitamos frases derrotistas; si eso es todo lo que hay para dar, no alcanza”, aseguró, en referencia a la frase del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que había dicho que "los narcos han ganado". Asimismo, valoró que el presidente Alberto Fernández haya dicho que se tiene que hacer algo con la situación.

"Tengo respuestas importantes del gobierno nacional en infraestructura, pero con el ministro de Seguridad no compartimos su mirada, la frase derrotista y eso de que no hay necesidad de más oficiales... ahí sí tenemos diferencias. Esperemos que el Presidente esté recibiendo la sensación directa y concreta de lo que se necesita en Santa Fe”, dijo en tal sentido.

"Claramente en la violencia y en lo que significa enfrentar narcotráfico, lavado, delitos federales, nos excede", dijo por Radio Mitre, al tiempo que sinceró que desde su gobierno no van a "estar ocultando la necesidad de ayuda, porque sería una irresponsabilidad".

"No estar denunciando y poniendo sobre la mesa la gravedad de lo que hay que enfrentar sería hacerle el juego a la delincuencia", cerró Perotti.

Fuente: Uno Santa Fe