Gerardo Morales no le afloja a la interna: «Mauricio Macri no es mi jefe»

En Juntos por el Cambio ya se anunciaron algunos precandidatos a presidente y el último en hacerlo fue Gerardo Morales. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) lanzó su campaña desde el Gran Rex y si bien aclaró que tiene una buena relación con parte del PRO, quedó claro que su vínculo con Mauricio Macri ya no es el mejor.

El dirigente jujeño afirmó que «no hay mejor socio que el radicalismo, no hicimos el papelón del Frente de Todos de pelearse en gestión de gobierno. No tuvimos una sola pelea. Quien lideró la coalición fue Mauricio Macri, podemos tener muchas diferencias con él pero es líder y nunca le pusimos un palo en la rueda«, aclaró sobre su relación con el expresidente.

Seguido a esto, en TN le preguntaron a Gerardo Morales cuál cree que debería ser el rol de Macri dentro del partido político y su respuesta fue más alejada de la esperada. «En el PRO la que él determine, tiene un rol preponderante por haber sido presidente. No es mi jefe, es el jefe del PRO él. El rol es importante en Juntos por el Cambio porque fue presidente pero no es presidente mío», subrayó.

«No le tengo que decir si me lanzo o no como candidato. Estamos encarando una campaña para las PASO en el marco del respeto», agregó el gobernador de Jujuy al respecto. De esta manera, dejó en claro que hay una interna en el espacio porque su relación con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es «buena» a diferencia del expresidente de la Nación.

Gerardo Morales esquivó los micrófonos

Por otra parte, le preguntaron al dirigente radical como enfrentaría al Frente de Todos en caso de ganar las elecciones. «Lo enfrentaría como en Jujuy, tomaron la plaza 50 días grupos armados y hoy está presa la corrupción. Si quieren les cuento en off lo que hice», respondió Morales. Ante esto, los periodistas les preguntaron si «hay algo raro» en su actuar por querer el off y el precandidato se puso nervioso.

«Porque no hay coas raras pero si acciones para poner en marcha para frenar a los delincuentes que impiden que el que trabaja llegue a trabajar. No me preocupan las piedras», concluyó el funcionario, que no amplió más su respuesta sobre su eventual enfrentamiento con el kirchnerismo a pesar de la insistencia de los periodistas presentes.

