El presidente de la Rural cuestionó el dólar soja y la política agropecuaria: “No se quién gobierna”

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, cuestionó la política agropecuaria del Gobierno, dijo que el dólar soja más que una solución fue una complicación y reprochó que no se han cumplido los anuncios hechos desde Nación.

El referente del campo contextualizó la situación del sector haciendo referencia a la histórica sequía que “ha pegado tanto que ya el problema va a superar a los productores”. “Nos va a ir mal en general, ese dinero que va a faltar de producción y exportación le va a pegar a toda la sociedad”, alertó Pino, quien precisó que por la sequía se perderán entre 7 y 8 mil millones de dólares; y “en general la baja de producción va a generar que se exporten arriba de 20 mil millones de dólares menos”.

En este marco habló de la conducción del Poder Ejecutivo y si bien destacó que Sergio Massa “está muy activo y tomando decisiones” está “la sensación” de que “debe haber muchas discusiones entre ellos (Alberto Fernández y Cristina Kirchner) para qué lado ir”.

En declaraciones a A24, el titular de la Sociedad Rural habló del enfrentamiento histórico del sector con el kirchnerismo y remarcó que “no sirve de nada cortar el diálogo con el Gobierno, hay que mantener ese vínculo”. No obstante, aclaró que “son diálogo buenos” con los funcionarios pero “no son provechosos, siempre con gusto a poco”. “No sé quién gobierna acá, pero en los últimos tiempos el ministro de Economía y el secretario de Agricultura han hecho anuncios que realmente después no se llevan a la práctica”, agregó.

Consultado sobre quién le gustaría que gane en las elecciones de este año, Pino contestó: “Alguien que realmente pueda meter a la Argentina en la ruta que nos lleve por el buen camino, no me importa quién fuera pero que sea alguien que tenga la capacidad de poner a la Argentina a producir, a transitar ese camino para que el país sea mas amable para vivir, no podemos vivir como venimos en los últimos años”.

El referente rural reivindicó al sector agropecuario y destacó que “de cada 10 dólares que ingresan al país, siete los genera la producción”. “Gran parte de ese dinero que entra a la Argentina se destina a planes sociales, que muchos son necesarios pero otros... viviendo de los planes no vamos a ningún lado”, cuestionó y reclamó “sacar las retenciones”.

“En los últimos 20 años los números son claros: hay 70 mil productores menos, 5 millones mas de pobres en estos últimos años, 100% de inflación, no se cuántos tipos de cambio.... ¿Para qué sirvió la retención? No sabemos. 175.000.000 de dólares aportó el campo en los últimos 20 años, ¿Tenes mas caminos, más hospitales, educación? ¿Qué hicieron con la plata? Los gobiernos tendrían que rendirle cuenta a la sociedad de qué es lo que se hizo”, cuestionó.

Consultado por la posibilidad de implementar una nueva versión del dólar soja, Pino contestó que “al ministro (Massa) le diría que el dólar soja no camina”. “Soluciona un problema puntual del Gobierno que necesita recaudar y complica mucho a la producción. Cuando arman esos descalabros de precios no vienen bien. No fue una buena solución para el campo”, explicó.

Además, el presidente de la Sociedad Rural sostuvo que el 35% de incremento en la carne no fue un aumento sino que “fue recuperando el valor que no tuvo durante el 2022″. No obstante, agregó que faltan mas incrementos “para recuperar” lo del año pasado y anticipó que “el kilo promedio de carne costará alrededor de 2000 pesos”.

Pino defendió a los productores y señaló que levantarán la voz “para quejarnos y mostrar que hay cosas que no corresponde, como las retenciones y el doble tipo de cambio nefasto que hay en a Argentina” y que hace que “perdamos competitividad con países vecinos”. “Este modelo económico no va más, está agotado”, concluyó.

Con información de www.infobae.com