Luis Juez pidió que no se subestime al kirchnerismo: «Tienen el poder de absorber los golpes»

Luis Juez pidió que su coalición no subestime lo que puede llegar a hacer el kirchnerismo para las elecciones. El precandidato a gobernador por la provincia de Córdoba, remarcó que el peronismo siempre ha tenido capacidad de sostener poder. En ese sentido exigió no creer que las votaciones están ganadas.

El senador nacional de Juntos por el Cambio, en primer lugar, anticipó que si el Gobierno cambia de signo político, va a haber personas que intentarán acomplejar la gobernabilidad: «¿Sabés la que se viene el 10 de diciembre? Todos los que no hacen absolutamente nada se van a activar. Hoy están durmiendo en una hamaca paraguaya», opinó en TN.

Otros de los puntos que abordó fue la vacilación de Mauricio Macri al momento de referirse a su candidatura como gobernador: «Le gusta estar con el que va a ganar así que va a hacer campaña por mi. Acá no hay presidente de Juntos por el Cambio sin tener el apoyo de Córdoba. Esta país no lo podés bancar si no tenés 10 u 8 gobernadores de tu mismo espacio», destacó.

Del lado del oficialismo, Luis Juez vaticinó que la vicepresidenta no irá por su tercer mandato y que de todos modos no hay que menospreciar la habilidad política del kirchnerismo: «Al kirchnerismo le importa poco y nada el prestigio con la sociedad. Cristina no va a ser candidata y no tiene muchas ganas en este escenario. Es una situación compleja, pero tiene el poder. Yo no los subestimaría», aseguró.

Por último apuntó contra aquellos funcionarios que responden a un sector de La Cámpora y no abandonan sus cargos pese a estar en disidencia con el jefe de Estado: «Ninguno de los que crítica, que tiene las cajas más grande se va a su casa. Ninguno abandona el poder. Le faltan el respeto al Presidente y Alberto Fernández se hace el tonto. Tienen poder para absorber los golpes», sentenció.

