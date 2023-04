Elecciones en Santa Fe: el oficialismo y la oposición juegan al misterio y crece la tensión por el armado de las listas

Candidatos dispuestos, en condiciones, esperando la bendición hay muchos, sobre todo para ser diputado provincial, lo que todos quieren ser este año electoral en Santa Fe. Pero para los principales cargos faltan algunas definiciones centrales. Pareciera que son pocos los que se apasionan por dar la pelea mayor. O al menos no terminan de anunciarlo, y eso complica todo el armado territorial, donde cada lista para ser competitiva debería anotar poco menos de 5.000 nombres propios si quiere tener presencia electoral en las 365 localidades de la provincia.

Todo el proceso electoral viene lento en Santa Fe. Primero se demoró el anuncio del cronograma y las fechas de las elecciones, y ahora los principales candidatos parecen no tener apuro en confirmar sus postulaciones, que deberán quedar registradas el 12 de mayo ante el Tribunal Electoral de la provincia.



Los motivos de tantas dilaciones se pueden explicar por la complicada situación que vive la provincia, donde a los padecimientos generales de la economía -comunes a todo el país- se agrega una problemática singular con la inseguridad y la violencia de las bandas narco. No está claro cuánto de verdad y cuánto de excusa tiene ese diagnóstico que suelen usar públicamente algunos políticos todavía indecisos. “No es tiempo de candidaturas”, se excusan frente ante los medios.

La otra complicación proviene de un nuevo escenario electoral que este año va a mutar de los tres tercios que tenía Santa Fe para concentrar la disputa entre dos grandes frentes electorales: el que reúne a los diferentes sectores del peronismo y partidos aliados, contra casi el resto del mundo político santafesino, otros diez partidos agrupados en una nueva coalición que en anteriores comicios se presentó en frentes separados.

El ex Frente Progresista que gobernó la provincia por 12 años, y Juntos por el Cambio (que integran el PRO y la UCR), anunciarán el 25 de este mes en la localidad de Cayastá la formalización de una coalición más grande que podría identificarse con el nombre “Unidos por Santa Fe”. Salvo la Coalición Cívica de Lilita Carrió, que dio un portazo, ahí se reúnen diez partidos santafesinos.

Este intrincado armado viene demorando la estrategia general de este frente y las conformaciones de listas de cada uno de sus partidos, que tendrán que definir individualmente candidaturas para competir en internas y enfrentar a sus nuevos socios de alianza. Las PASO en Santa Fe serán el 16 de julio y el resultado funciona como una elección general, aunque estas serán recién el 10 de septiembre.

Suele decirse en la oposición al peronismo de Santa Fe que de la interna del frente de frentes saldrá el nuevo gobernador de la provincia. Para esa compulsa ya está anotado Maximiliano Pullaro, el ex ministro de Seguridad que tuvo durante los cuatro años de su gestión el ex gobernador socialista Miguel Lifschitz. Es radical y fue el primero en lanzarse a la campaña. Una segunda candidatura es del socialismo, detrás de la figura de la diputada Clara García.

Ninguno de los dos hizo todavía lanzamiento formal. Pullaro la programó recién ahora para el 20 de abril en la ciudad de Esperanza.

Una explicación para las demoras en los lanzamientos es que en el caso del frente opositor todavía falta que se expidan los órganos institucionales de cada partido, habilitando la posibilidad de hacer alianzas, un trámite que se da por hecho, pero que tiene que concretarse. Y es más prolijo esperar a que eso ocurra, aunque varios ya estén de recorridas y en campaña.

La mayoría de los diez partidos del frente amplio de Santa Fe tendrán sus respectivos congresos en las próximas dos semanas, siendo los puntos altos los del radicalismo y el socialismo, este último el 22 de este mes.

Los enigmas que quedan

Las incógnitas que restan develar en materia de candidaturas en la provincia no son pocas. A menos de tres meses de las elecciones internas y a menos de 30 días de que los partidos tengan que inscribir a sus candidatos, todavía no anunciaron qué van a hacer ni el gobernador ni los intendentes de las dos principales ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe.

Es un secreto a voces que Omar Perotti piensa repetir el destino de sus antecesores en el cargo, que encabezaron una lista de diputados provinciales para después buscar la presidencia de la Cámara de Diputados, y asegurarse así una parte del poder político de la provincia. La otra Cámara, la de Senadores, ya está en manos del peronismo y las expectativas es que siga con el mismo dominio y reparto de bancas, con lo que si el futuro gobernador fuera de la actual oposición, podría tener a toda la Legislatura en contra.

A Perotti le tocaría competir con otras dos listas potentes para diputados: una la encabezaría el ex gobernador socialista Antonio Bonfatti y la tercera el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral (Ninguna de estas fue confirmada). Los tres ya se enfrentaron hace cuatro años en la pulseada por la Gobernación. Por eso el interés de muchos dirigentes en conseguir un lugar en alguna de estas listas.

Tampoco es un misterio que Emilio Jatón en Santa Fe y Pablo Javkin en Rosario van a ir por su reelección como intendentes, aunque todavía no lo oficializaron. El rosarino tiene decidido seguir en la ciudad otros cuatro años después de haber insinuado lanzarse para la Gobernación.

Ese cambio terminó de ser concebido después que se definiera que Carolina Losada finalmente lanzaría su candidatura para gobernar Santa Fe hacia fines de este mes. Su indecisión aparente, al menos por sus declaraciones públicas y por lo que se sabe de su armado, frenó el resto del proceso de candidaturas.

Losada pareció alejarse de la provincia cuando se la mencionó a fines del año pasado como compañera de alguna fórmula nacional de Cambiemos, y también a partir de los lanzamientos paralelos que hicieron para la Gobernación dos precandidatos de su mismo sector, uno ya declinado. Las hipótesis entonces eran que Pablo Javkin cerraría filas con el sector que promueve a Losada si ella decidía no jugar en Santa Fe.

Ahora Losada prepara su lanzamiento y podría estar acompañada en la fórmula por quien acaba de quedar al frente del PRO a nivel nacional, Federico Angelini. La otra posibilidad es que el partido que fundó Mauricio Macri vaya con un binomio propio a la interna y amplíe así a cuatro las candidaturas para gobernador dentro del nuevo frente.

¿Qué hará Lewandowski?

La otra incógnita provincial es qué hará el senador nacional Marcelo Lewandowski, para la mayoría de las encuestas el dirigente del peronismo que mejor mide en Santa Fe. Con el panorama más claro en el frente opositor, Lewandowski tendría todo el tablero a disposición para tomar la mejor decisión después de analizar tres encuestas y que encargó para chequear cómo está su imagen en la provincia.

La posibilidad con menos chances que tiene es seguir como senador nacional y no arriesgarse en una elección que a priori se presenta adversa para el peronismo en general. Pero le pesa no participar y quedar opacado en dos años por otras candidaturas. Ahora podría ser candidato a gobernador sólo si consigue un apoyo nacional que lo impulse, aún en contra de los intereses del candidato que propone el gobernador, que es el diputado nacional Roberto Mirabella, a quien Perotti acompañó en la presentación de un libro, pero donde se aclaró que no se trató de un lanzamiento de candidatura.

Para gobernador, el peronismo tiene además de Mirabella, que todavía no se presentó oficialmente, a otros tres precandidatos: Eduardo Toniolli, Leandro Busatto y Marcos Cleri, por diferentes sectores internos del Frente de Todos. Los tres confirman públicamente que son precandidatos, pero aguardan que se defina el armado general del peronismo.

La otra opción de Lewandowski sería lanzarse a la Intendencia de Rosario, donde ahora tendrá que enfrentar a Javkin, pero antes imponerse en su interna partidaria. En esas PASO le apareció una nueva complicación con un inédito acuerdo electoral que hizo el principal candidato a intendente que tiene el peronismo en la ciudad, Roberto Sukerman, que podría ser apoyado por otros sectores de su partido, y el candidato de la agrupación de izquierda Ciudad Futura, Juan Monteverde, que ampliará la base de votos natural del PJ para ganar la ciudad de Rosario.

Mientras todas estas definiciones se alargan, los armadores de listas están con los nervios de punta. Es que para competir en toda la provincia hay que inscribir el nombre de 4778 candidatos, sumando las categorías de gobernador y vice, diputados, senadores, intendentes, concejales y miembros de comisiones comunales. Una tarea que nadie resuelve en poco tiempo y que por ahora está trabada por la incertidumbre.

Fuente: Infobae