«El pueblo sigue pidiendo a Cristina»: Wado de Pedro apuesta al «operativo clamor»

Wado de Pedro aseguró que el peronismo sigue esperando por la decisión de Cristina Kirchner en el marco de las próximas elecciones. El ministro del Interior comentó que muchas personas le preguntan sobre qué hará la vicepresidenta. Al mismo tiempo rechazó la idea de que se toman medidas personales, sino que estima llegar a un acuerdo con toda la coalición.

El funcionario nacional es uno de los principales dirigentes que tiene el Frente de Todos. Dentro del kirchnerismo es el estandarte dentro del Gobierno nacional. Además, en La Cámpora, se baraja la posibilidad de su candidatura en caso de que Cristina Kirchner decida correrse. Cuando se refirió a su postulación, la ex Presidenta aseguró que no estará en ninguna lista.

A pesar de la idea planteada posteriormente a ser juzgada, en su agrupación apuestan al «operativo clamor». Con eso pretenden torcer con la idea de la vicepresidenta. En C5N, Wado de Pedro aseveró que le preguntan sobre el futuro de la exmandataria: «La gente me pregunta por Cristina, sobre qué va a hacer, me piden que la invite, que ella vaya. Hay que tener paciencia, pero el pueblo sigue pidiendo por Cristina«, indicó.

Respecto a los resultados que se estiman para las próximas elecciones, Wado de Pedro prefirió ser cauto y no darle protagonismo a las diferentes encuestas. «Cuando veo las encuestas no les creo casi nada. Para mí siempre subestiman, en el 2019 nos daban perdiendo por dos puntos, y le ganamos por 17″, enfatizó el dirigente camporista.

Finalmente aclaró que dentro del Gobierno no hay internas, sino que hay discusiones de gestión y manejo de diferentes cuestiones: «La verdad es que no lo hacemos por cuestiones personales, estamos discutiendo el acuerdo con el Fondo, la redistribución, funcionarios que no funcionan, qué hacer ante un Gobierno con una derrota como la de 2021«, sentenció Wado de Pedro.

