En Rafaela pasan cosas y muchos callan

Pareciera que la oposición no está dispuesta a hablar, que él mandaron es mantener silencio como estrategia electoral.

En Rafaela pasan cosas y nadie dice nada, todo se mantiene en un silencio que por momentos es hasta cómplice.

Hay abusos en algunas dependencias municipales, un trabajador (recolector de residuos) muere trabajando, en un geriátrico “trucho” se muere un abuelo, el centro de la ciudad se volvió intransitable por el excremento de las aves que lo invaden, sin que nadie pueda hacer nada desde hace tantos años, la inseguridad, la falta de agua que se convirtió en un verdadero problema en el verano, casos de abusos en una escuela que pocos quieren investigar y muchos silenciar, fastuosas fiestas en una Universidad. y siguen las firmas…

Del oficialismo poco y nada se puede esperar, con casi 12 años en el poder la actitud del intendente y sus colaboradores es por demás conocida, de la prensa adicta tampoco, con dos pesos como cincuenta compran voluntades y nadie dice nada, por la Plata baila el mono.

Solo los que tenemos el orgullo de no claudicar ante los sinverguenzas inmorales y quizá Mársico como única expresión de discordancia, no mucho más.





Una oposición verdadera es aquella que no tiene miedo de estresarse, que no hace especulaciones electorales, que dice lo que tiene que decir sin importar si le va a restar o no votos. En Rafaela nada de eso pasa.

La oposición se mantiene callada, o bien por que no tienen la capacidad suficiente para rebatir ciertos temas o bien por que las especulaciones políticas indican que es más conveniente para ellos el silencio, más allá que los grandes perjudicados sean los ciudadanos y seguramente los beneficiados sean ellos, todo al revés, todo “patas para arriba“.

Las próximas elecciones pueden marcar sin duda alguna un quiebre, la gente está cansada que sean los mismos de siempre lo que decidan, y para colmo nada hacen.

A nivel país se ve venir un cambio, Aires nuevos comienzan a soplar, Rafaela no es una isla, quizá esos vientos también vengan para estas tierras, la que pareciera que nunca pasa nada, pero no por que en realidad no suceda, sino por que los que tiene ñn que manifestarse prefieren el cómodo silencio, el que en muchos casos se convierte en complicidad ñ.