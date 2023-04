La oposición rechazó las acusaciones del Gobierno nacional sobre los llamados secretos al FMI

Durante las últimas horas, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, acusó a tres economistas de la oposición de haber llamado a la entidad financiera. El motivo de sus llamados fue para bloquear el desembolso de dinero y otro tipo de ayudas de la organización para con Argentina y desde el macrismo rechazaron al Gobierno nacional.

Los rumores indicaban que Hernán Lacunza, Guido Sandleris y Alfonso Prat Gay eran quienes realizaron esta maniobra secreta, aunque lo negaron. «Vendepatria el que le pide ayuda al FMI y vendepatria el que le pide que no ayude. Los K cada vez más patéticos. Ni espiar saben, además: yo estaba invitado a las reuniones del FMI…pero no fui! Ni pasé a buscar la credencial para ingresar: lo primero para chequear antes de montar semejante opereta. Háganse cargo del desastre inflacionario y social que armaron en vez de mentir e intentar enchastrar a otros», publicó el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación de Mauricio Macri.

Por su parte, el presidente del Banco Central de la República Argentina entre 2018 y 2019 también atacó al Gobierno nacional y tildó de «falsa» las acusacinoes. «Les quedan 8 meses y la crisis económica está empeorando. Dejen de mentir y buscar conspiraciones. Gobiernen. Háganse cargo, alguna vez, de los desastres que hacen», disparó.

Por último, Hernán Lacunza, quien fue ministro de Hacienda de la Nación, afirmó que «siempre es útil teoría conspirativa para explicar falencias propias. Así, riesgo cambiario depende rumores del mercado; desembolso FMI de lo que presuntamente diga la oposición. No atrasen tipo de cambio y rumor será inverosímil, cumplan con programa y desembolso garantizado».

Además, enumeró que «la palabra oficial no es un activo personal, sino público, otorgado por voto popular. Hónrenla. 2) Política no es excusa para difamar. La acusación es falsa 3) No inventen conspiraciones para justificar fracasos propios. Gobiernen 4) Cumplan algún compromiso y tendrán crédito», concluyó el dirigente macrista.

* Para www.elintransigente.com