Juan Grabois calificó de “repugnante” el anuncio de Rodríguez Larreta sobre la capacitación para percibir planes sociales

El dirigente social Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), le contestó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en relación a su reciente conferencia de prensa en donde se refirió a la no funcionabilidad de los planes sociales.

“No se vinculan al trabajo, no promueven que las personas busquen, consigan un trabajo y salgan adelante”, expresó el alcalde porteño. Y agregó que “toda persona que esté en condiciones de trabajar y reciba un plan tiene que capacitarse y buscar activamente un trabajo”. Para ello, desde Ciudad se ofrecerán cursos de capacitación obligatorios “orientados a las demandas concretas y actuales” como requisito para poder percibir los programas sociales.

Horas después de la publicación de este video, el fundador de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -actual UTEP- y del Frente Patria Grande, respondió en una historia de Instagram. “Acabo de ver un repugnante video de Rodríguez Larreta que, además, vivió siempre del Estado desde que fue interventor del PAMI”, comenzó con crudeza.

Grabois habló a cámara, con un gráfico hecho a mano frente a él, para intentar “responderle” al jefe de Gobierno porteño quien quiere “resolver el problema, jorobando a 100 mil mujeres”. El dirigente social se expresó en referencia a las personas que cobran un “programa miserable, Ciudadanía Porteña, de 26 mil pesos por debajo de la línea de indigencia”.

Rodríguez Larreta expresó que “hay que ir a las entrevistas que se les ofrecen” y que “aceptar los trabajos va a ser obligatorio”. Y prometió que “si me eligen presidente, desde el día 1 termino con la intermediación de los programas sociales, con las organizaciones sociales que lucran y que hacen política con las necesidades con los que menos tienen”.

Ante estas palabras, Grabois dijo irónicamente que “para mantener la tarjeta, las va a obligar a ir a cursitos o entrevistas de trabajo, porque la gente no labura porque no va a entrevistas de trabajo”. Y agregó: “Se sube a las campañas para plantear que el problemas de la Argentina es que hay muchos planes sociales, mucha ayuda social. Te están mintiendo”.

El problema medular del país, para el referente social, es la “concentración económica, de lo que se llevan 3 o 4 sinvergüenzas”. Y a través de un gráfico “que no es el de un reactor nuclear” intentó “revertir esta mentira de manera simplificada sin tratar de tomar por idiota a nuestro pueblo como hace esta gente”.

Panorama laboral y poblacional del país

Grabois comenzó explicando que “en la población adulta en nuestro país, que tiene entre 18 y 65 años, tenemos aproximadamente 30 millones de personas. De ese número, 10 millones son los que consideran inactivos”. Y retrucó: “Es una cifra engañosa, porque la mitad de los que se consideran inactivos (5 millones) son mujeres que realizan tareas de cuidado intra domiciliarias, trabajo no remunerado, porque son las que crían a los pibes, las que preparan la comida. Trabajan, lamentablemente, pero las siguen llamando inactivas”.

”De la población económicamente activa, son un poco más de 20 millones. Y hay dos mundos, el mundo SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), y el mundo no SIPA, que son los que tienen aportes, los que están registrados”, agregó.

Según Grabois, “hay 6,2 millones de trabajadores asalariados en el sector privado es decir los que trabajan para una empresa que tienen aguinaldo, vacaciones, convenio colectivo. Y, aparte, 3,4 millones del sector público que puede ser nacional, provincial, municipal”. Y completó: “Por último, están los monotributistas y autónomos que van desde empresarios hasta los que están fraudes a la ley que la tienen sacando facturas cuando en realidad son empleados en relación de dependencia”.

De ese número de asalariados (9,6 millones de personas) “que son los registrados, les tendría que ir bien pero a la mayoría les va bastante mal”, agregó el referente social. Y dio un ejemplo concreto: “la mitad de ese número está rozando la línea de pobreza ya que se están llevando en el bolsillo cerca de 190 mil pesos que es la Canasta Básica para una familia de cuatro personas, es decir, una vergüenza”, ratificó.

Y ahondó en lo que él llama “el subsuelo de la Patria”, los trabajadores no registrados que “son una cifra similar a los registrados”. En palabras del líder del Frente Patria Grande, “muchos son empleados informales, es decir tienen patrón, salario pero están en negro. ¿La solución? blanquearlos con los salarios de su categoría”. Y propuso “crear un seguro de contingencias judiciales, darles la seguridad a los empleadores de que no se van a fundir por contratar a un empleado”.

En el video se amplió sobre otro universo, la economía popular. “Los que se inventaron su propio trabajo, no porque tuvieron un rapto de creatividad sino porque el sistema los excluyó y tuvieron que crear una forma para ganarse el pan”. Y ejemplificó: “Cooperativas, movimientos populares, cartoneros, productores socio comunitarios, recuperación de adciciones, reciclajes, etc”.

Según Grabois, la categoría de desocupados es de 1,2 millones en todo el país, la gente que declara no haber trabajado. El resto de la gente trabaja, informalmente, precariamente, como puede, pero trabaja y, eso de que hay vagos, es mentira”, enfatizó.

Y dejó flotando una pregunta para luego responderla: ¿de todo este universo de 30 millones de personas adultas, saben cuantos cobran planes sociales? 1.300.000, el 3% aproximadamente. De verdad ese es el problema que tenemos en el país o ¿no será que tenemos a la mitad de la población económicamente activa en la informalidad?”.

Y volvió a apuntarle a Rodríguez Larreta. “¿Se va a solucionar el problema con políticos que le cuentan las costillas a los pobres, que los andan investigando a ver si su hijito se bajó su aplicación de celular, si gastaron de más en zapatillas o si tienen que hacer un curso o tal otro... que al final nunca está la oferta de cursos”. Y arremetió: “De nuevo, ¡no te dejes engañar!”

“A todos los trabajadores cuyos ingresos no le alcancen para vivir hay que garantizarles un ingreso social complementario, un refuerzo de ingreso del Salario Básico Universal, no hay que entrar en el paradigma de la desconfianza, sino en el de la solidaridad y el de la justicia”, expresó. Y cerró: “El problema no es una sociedad solidaria, el problema es que la sociedad está dejando de serlo”.

