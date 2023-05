Se complicó

La duodécima audiencia del juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema complicó al magistrado cordobés Juan Carlos Maqueda, a raíz de que testigos involucraron al cortesano en la administración de la obra social, denunciada por irregularidades financieras entre 2008 y 2021; período en que según la investigación en curso faltan presentación de balances, hay presupuestos corregidos y contrataciones directas sin expedientes.

Dos testigos que declararon ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados admitieron la veracidad de un correo electrónico enviado en 2021 por Maqueda a los otros tres integrantes del máximo tribunal, para despedirse de la "supervisión" de la obra social y con propuestas para su mejoría. Uno fue Andrés Sacchi, director de sistemas de la Corte. La otra fue María Betina Bonuccelli, funcionaria de la vocalía del cordobés, quien reconoció esa comunicación, pero aseguró que en su oficina no se ejercían tareas de supervisión.

Ese mail se conoció en los fundamentos de un voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti a una acordada de la Corte que reformó el estatuto de la obra social. Fue enviado a la Comisión tras un pedido de su presidenta, la oficialista Carolina Gaillard, y en su contenido Maqueda se despide de la "supervisión" de la obra social, aclarando que ejerció sin un nombramiento formal.



Aun con ese documento, Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Ronsenkrantz aseguraron en una nota enviada a la Comisión que la obra social fue controlada por Lorenzetti hasta 2018 mientras presidió la Corte. El mail desmiente esa versión, porque Maqueda se adjudica tareas de supervisión.

En su declaración de este miércoles, Sacchi contó que el correo electrónico le fue reenviado "uno o dos días después" por su colaboración con la gestión de la obra social. "Entiendo que a partir de 2021 la supervisión de la obra social se la dieron a (Héctor) Marchi", agregó en referencia al exadministrador de la Corte echado hace 15 días por los cortesanos mediante una acordada. El único que no firmó fue Lorenzetti, quien lo había promovido para ese cargo.

El director de informática participó de una comisión junto a Marchi y el exdirector de la Obra Social Aldo Tonón para evaluar los sistemas informáticos de la obra social, a los -dijo- encontró por demás obsoletos. "Ni siquiera tenía Windows", puntualizó. Evitó mencionar los riesgos de tener un sistema operativo tan viejo para definir las prestaciones.

Sacchi le dio otro triunfo al Frente de Todos: reconoció que el vocero de la Corte Silvio Robles le pidió eliminar el correo electrónico de Rosatti desde el 15 de diciembre; después de conocerse la filtración del viaje a Lago Escondido de empresarios, jueces y funcionarios porteños.

"¿Y qué hicieron con los correos que se le seguían enviando a Rosatti?", preguntó el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau. "A mí Silvio Robles me transmitió que diera de baja el correo de Rosatti. No me dijo más nada al respecto", respondió el director de informática. Además, confirmó que a comienzos de año la computadora de Robles sufrió un desperfecto por una inundación en el despacho, aunque no supo identificar si se afectó el disco rígido. En el FdT sospechan que se trató de un siniestro intencional para borrar la información.

En su declaración, Bonuccelli no confirmó que la vocalía debía supervisar la obra social, pero reconoció la existencia del mail en el que Maqueda especificaba cuál era su tarea. "Se lo mandó a sus colegas. En términos de nuestra vocalía, nadie supervisaba y ejercía ningún rol", dijo intentando despegarse del caso.

Bonuccelli admitió también que por su oficina se recibían los reclamos más variados sobre falta de prestaciones, por lo que debía intermediar ante Tonón. "Queríamos que el afiliado tuviera información", explicó en relación a su tarea y se conmovió hasta las lágrima al recordar los problemas de algunos afiliados.

La última testigo fue la afiliada Valeria Díaz, quien contó que debía viajar a La Plata para hacer un tratamiento de fertilidad; porque no había una dependencia en la Ciudad.

Con información de Letra P, sobre una nota de Mauricio Cantando