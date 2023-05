La venta ilegal callejera bajó 1,2% en abril: cuál es el rubro más comercializado

Durante el mes de abril de 2023 se detectaron 1117 puestos de venta ilegal callejera en las áreas relevadas por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la Entidad. Esto representó un incremento del 19,3% en comparación con abril de 2022, mientras que, en relación a la medición previa (marzo de 2023), hubo una baja del 1,2%.



Las diez cuadras más afectadas contuvieron al 57,1% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Asimismo, representaron el 26,4% del total de las cuadras castigadas por la venta ilegal.

1. Av Avellaneda contó con 5 de las 10 cuadras más golpeadas con una participación de 28,7% en el total.

2. Zona Once: participación del 28,4%. Se destaca que la cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue Av. Avellaneda al 2900, donde se relevaron 98 puestos. El segundo lugar fue para Bartolomé Mitre al 2700, con 77 stands.

El rubro más comercializado fue Indumentaria y calzado, que abarcó el 78%, seguido por Alimentos y bebidas con el 10,5% del total. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la Zona Once, entre las avenidas y calles y la estación Once de Septiembre, entre las estaciones y plazas.

Por otro lado, se registró un incremento de 2,9% en los casos de piratería con respecto a marzo de 2023, al detectarse un total de 969 casos. La Zona Once encabezó las falsificaciones del rubro Indumentaria y calzado y de Óptica, fotografía, relojería y joyería.

En el informe de la CAC se relevó Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 28 de abril de 2023 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas.

FUENTE: AMBITO.COM