Durísimo cruce entre una diputada K y Victoria Tolosa Paz por la pobreza: «Se nota que nunca te cagaste de hambre»

En la Avenida 9 de Julio, en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, se está realizando una nueva protesta de las organizaciones sociales. Esto generó la furia de la titular de la mencionada cartera, Victoria Tolosa Paz, que le marcó la cancha a los piqueteros y pidió que saquen a los niños, entre otras cuestiones. Frente a esto, la diputada Natalia Zaracho que responde al partido de Juan Grabois, fulminó a la funcionaria.

Por medio de su cuenta de Twitter realizó un extenso hilo en el cual arremetió contra la dirigente peronista. «Como se nota que nunca te cagaste de hambre @vtolosapaz Como se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la provincia. Si vos pensás que todas las políticas que nombras, la asignación universal, la tarjeta alimentar, alcanzan, es que no tenés ni idea de lo que sale el supermercado, no tenés ni idea que hay un 45% de pobreza«, inició.

«Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y si llegas a eso es porque no tenés más opción. Cuando no teníamos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras salíamos familias completas a trabajar. A mi mamá la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa. No sabían que el barrio era peligroso a esa hora», recordó Natalia Zaracho.

En este mismo sentido, denunció a Victoria Tolosa Paz de «perseguir a las madres pobres de este país con estos discursos discriminadores, sacarles el Potenciar que es para muchas su único ingreso, eso no es peronismo eso es ser inhumana. Si Evita te viera… Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde vivís te van a votar haciendo esta campaña», aseveró.

«Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo y sabemos bien quien nos caga y quien no. Es muy bajo lo que haces. Mascotas del poder nunca. Con antipobre como vos, jamás», concluyó Zaracho en su hilo de Twitter. De esta manera, un nuevo cruce dentro del Gobierno se generó entre el peronismo y el kirchnerismo a poco de las elecciones.

Con información de www.elintransigente.com