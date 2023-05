Ron DeSantis anunciará su candidatura a presidente en Twitter junto a Elon Musk

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará su campaña presidencial para 2024 el miércoles por la tarde en una conversación con el dueño de Twitter, Elon Musk, según han informado diversos medios estadounidenses citando fuentes de su equipo político.

El anuncio de la candidatura con la que competirá con Donald Trump tendrá lugar en Twitter Spaces, donde los usuarios de la plataforma pueden participar en conversaciones de audio. La conversación estará moderada por el empresario tecnológico David Sacks, según la NBC, la primera que ha dado la noticia. Sacks, que apoya a DeSantis, es donante republicano y amigo de Musk.

La intervención está prevista para las 18.00 horas de Florida, la medianoche del miércoles al jueves en la España peninsular. Dos horas más tarde, dará una entrevista a la cadena conservadora Fox News. Será en el horario de máxima audiencia que antes ocupaba el presentador estrella del canal, Tucker Carlson, despedido tras el acuerdo con la empresa Dominion para evitar un juicio por difamación por los bulos electorales. El entrevistador será Trey Gowdy, excongresista republicano por Carolina del Sur y colaborador habitual de la cadena.

Se espera que DeSantis realice esta semana actos de recaudación de fondos y que la semana próxima dé un mitin en Dunedin, la localidad del oeste de Florida donde pasó su infancia, en las afueras de Tampa.

Tras la candidatura del expresidente Donald Trump presentada tras las elecciones legislativas de mitad de mandato, ha habido una avalancha de potenciales rivales, pero la de DeSantis es la candidatura más esperada y la más temida por el expresidente.

Ya han entrado en la carrera de la nominación republicana el único senador republicano negro, Tim Scott, la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley; el gobernador de Arkansas, Asa Hutchison; el emprendedor multimillonario del mundo de la biotecnología y azote de la ideología woke, Vivek Ramaswamy; el también empresario Perry Johnson; el comentarista político Larry Elder, y el político y hombre de negocios Rolland Roberts, hijo del senador por Virginia Occidental del mismo nombre. Se espera que también compitan por la nominación republicana el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, mientras que otros deshojan la margarita.

El multimillonario Elon Musk, el hombre más rico de Estados Unidos, jefe de Tesla, SpaceX y Twitter, ya dijo en la red social que apoyaría a Ron DeSantis como candidato para las elecciones de 2024 si se presentaba a las primarias.

“Mi preferencia para la presidencia de 2024 es alguien sensato y centrista. Esperaba que ese fuera el caso de la administración Biden, pero hasta ahora me ha decepcionado”, tuiteó una semana después de reactivar la cuenta en Twitter del expresidente, que este no ha usado. Sin embargo, luego un usuario le preguntó si apoyaría a Ron DeSantis (que en realidad no es nada centrista) y Musk contestó que sí.

Antes, en julio del año pasado, cuando aún intentaba dar marcha atrás a su contrato para comprar Twitter, se pronunció también a favor de DeSantis frente a Trump: “Trump tendría 82 años al final de su mandato, lo que es demasiado mayor para ser jefe ejecutivo de nada, y mucho menos de los Estados Unidos de América. Si DeSantis se presenta contra Biden en 2024, entonces DeSantis ganará fácilmente, ni siquiera necesita hacer campaña”, tuiteó.

Ya antes había mostrado sus simpatías por el gobernador de Florida. Cuando a DeSantis le preguntaron al respecto en junio de 2022, respondió diciendo: “Agradezco el apoyo de los afroamericanos. Qué puedo decir”. Elon Musk nació en Pretoria (Sudáfrica).

Musk pidió el voto por el Partido Republicano en las elecciones legislativas de noviembre de 2022, aunque un medio estadounidense reveló después que él ni siquiera había votado. Esas elecciones se saldaron con el mejor resultado en 20 años para el partido del inquilino de la Casa Blanca. Desde que el magnate se hizo con el control de la red, la desinformación y las teorías de la conspiración derechistas han ganado peso en Twitter. El propio Musk tuiteó un bulo descabellado sobre la agresión a Paul Pelosi, marido de Nancy Pelosi, y ha aireado otras falsedades.

El dueño de la red social ha retuiteado este martes una información de Fox News en que se daba cuenta de los planes de DeSantis de anunciar su candidatura en el programa de Twitter, en lo que aparenta ser una confirmación.

