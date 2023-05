El agro liquidó más de USD 300 millones a través del dólar soja 3 y el BCRA sumó compras por USD 111 millones

El dólar soja 3 aportó este miércoles USD 332,7 millones en el mercado de cambios, a un tipo de cambio especial de $300 por dólar. “El ingreso de hoy del Programa de Incremento Exportador III es récord para mayo y la mayor liquidación desde el 13 de abril, cuando aportó casi USD 580 millones”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central compró el total liquidado por el agro y revendió USD 222 millones (a $235,75 por dólar) para finalizar su actividad en el mercado mayorista con compras netas por 111 millones de dólares. Según informó el BCRA, en la jornada “se registraron pagos de energía por USD 110 millones. En mayo, después de las tres primeras ruedas de ventas, fueron todas positivas para el BCRA y le permitió acumular USD 307 millones cuando restan todavía tres jornadas”.



Por operaciones con dólar agro se registran en esta tercera etapa ingresos por USD 3.534,8 millones desde abril a esta parte. Asimismo, desde que empezó el 2023 el balance del BCRA por la intervención cambiaria es negativo en USD 2.610 millones.

Las reservas internacionales brutas disminuyeron este martes en USD 155 millones y finalizaron en USD 32.907 millones, un piso desde el 11 de octubre de 2016. En lo que va de 2023 estos activos disminuyeron en USD 11.691 millones o un 26,2 por ciento.

El Gobierno implementó nuevas restricciones sobre las operaciones de bonos para obtener dólares financieros, y a la espera de novedades sobre las negociaciones con el FMI para redefinir el acuerdo de Facilidades Extendidas.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) implementó una nueva restricción la cual se espera impacte a partir de este miércoles -pues ya se formalizó en el Boletín Oficial a través de la Resolución General 962/23-en la compra de dólares financieros.

“En las últimas semanas, observamos como el BCRA debió desprenderse de buena cantidad de reservas para contener la suba de los dólares financieros (MEP y contado con liqui). En base a nuestra estimación por lo operado en ByMA, calculamos que la intervención desde el 25 de abril requirió USD 735 millones, lo cual implicó un promedio diario de USD 36,8 millones”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

“Ante la situación de las reservas netas, que se encuentran en terreno negativo desde hace tres semanas, la nueva norma apunta reducir el costo de la intervención. En otras palabras, al Gobierno le será menos costoso mantener controlada la cotización de MEP y contado con liquidación vía (bonos) AL y GD (Bonares y Globales del canje) en la pantalla (Prioridad Precio-Tiempo o PPT). Esto se debe a que la norma imposibilita el arbitraje del FX imperante en los bonos soberanos -más barato- respecto al que se observaba en el resto de los instrumentos”, apuntaron los analistas de Portfolio Personal.

La nueva normativa dispone que los dólares resultantes de operatorias con bonos AL30 o GD30, no se podrán utilizar por 15 días para comprar otros activos dolarizados como Cedears, Obligaciones Negociables (ON), y otros títulos soberanos. Para aquellos clientes que quieran dolarizar sus carteras comprando dólar MEP o “contado con liqui” no habría modificaciones.

Fuentes oficiales dijeron que esta nueva normativa busca reducir la volatilidad de los dólares implícitos, aunque apunta a maniobras financieras que realizan algunos inversores para aprovechar la brecha de precios registrada entre los bonos que utiliza el Gobierno para intervenir en el mercado y el resto de los títulos soberanos.

Con informacion de Infobae.