Brilloni piensa su futuro político mientras ajustan detalles para la convocatoria de Perotti

Con la oficialización de listas que operará este martes en la provincia, se conocerá con certeza qué nóminas y qué candidatos quedarán confirmados para las próximas elecciones primarias en Santa Fe. De allí surgirá también la ratificación o no de las fórmulas que se anotaron para competir por la gobernación.



Tras el cierre de listas, fueron trece las quedaron inscriptas, pero recién este 30 de mayo se sabrá si todas cumplieron con los requisitos exigidos y con la presentación de avales necesarios. Saber cuántos binomios quedarán en pie es un dato que espera tener el gobierno provincial para formalizar la invitación lanzada por Omar Perotti a los diferentes espacios que presentaron pre candidatos a gobernador, con el objetivo de hablar sobre la seguridad en la provincia. Una fecha tentativa para el encuentro es el próximo 8 de junio.

En principio, la reunión será con los equipos técnicos de cada pre candidato, más los ministros de Gobierno, Celia Arena; y de Seguridad, Claudio Brilloni. En el devenir, se determinará si se genera alguna instancia con los postulantes y el propio gobernador.

"Médicos"

"Es importante este llamado del gobernador para que todos los espacios políticos pongan a disposición sus equipos a fin de que en una mesa de trabajo ejecutemos ideas y proyectos; no un plan de trabajo de seguridad porque eso es exclusivo de la gestión que está a cargo hasta el 10 de diciembre. Pero sí ponernos de acuerdo en algunos puntos que tienen que ver con llevar adelante acciones o propuestas, sobre la base de los problemas que tenemos y ponernos de acuerdo en el diagnóstico", planteó Brilloni, a propósito de la convocatoria.



"Cuando uno recorre las calles y habla con la gente o con distintos referentes, cada uno tiene su diagnóstico – acotó el funcionario-. Bueno, es hora de que ante la 'enfermedad', dicho en sentido figurado, los 'médicos' de las distintas especialidades se junten y hagan un diagnóstico común que seguramente va a ser el más certero", agregó.

Futuro político

Brilloni se refirió, en otro orden, a su futuro político inmediato. En rigor, es un hombre que no proviene de la arena política; es comandante retirado de Gendarmería y si bien fue Omar Perotti quien lo convenció para ejercer un cargo público en el Ministerio de Seguridad, también prestó funciones mientras estaba en actividad junto a la ex ministra de la Nación, Patricia Bullrich, durante la gestión de Mauricio Macri. Esa condición lo convierte casi en un referente transversal y, de hecho, espacios políticos antagónicos en la provincia tienen valoraciones positivas sobre su desempeño. Sobre esa base, se han generado conversaciones imaginando un futuro que trasciende la actual gestión.



- ¿Tiene más para dar aún después del 10 de diciembre?

- Muchísimo, muchísimo para dar. La política tiene mucho para dar…



- ¿Le gustaría seguir siendo ministro después del 10 de diciembre?

- La verdad no me lo he planteado; le digo sinceramente. De todos modos, creo que me queda mucho por hacer de acá al 10 de diciembre. Quiero entregar un ministerio ordenado, una policía más fortalecida y un Servicio Penitenciario más fortalecido aún. De acá el 10 de diciembre, hay un montón de acciones que estamos llevando adelante y depende de las circunstancias que se den.

- Por ser un hombre que no proviene de la política, ¿le daría lo mismo trabajar con un candidato u otro?

- No, no. Yo hoy pertenezco al equipo de Omar Perotti y donde él vaya y donde él me convoque, ahí voy a poner la prioridad sin dudas.



- Marcelo Lewandowski tiene una valoración positiva sobre su labor. ¿Trabajaría para él?

- Si nos ponemos todos de acuerdo y mi trabajo satisface, sí, por supuesto que sí.



- ¿Entonces, si lo llaman después del 10 de diciembre, diría que sí?

- Si me llaman, todavía lo tendría que pensar; queda mucho tiempo.

Con informacion de ElLitoral.