Elecciones en Santa Fe 2023: crece la disputa judicial por el voto joven y hay dudas sobre su aplicación

A poco menos de 50 días para las PASO en las elecciones Santa Fe 2023, la aplicación del voto joven para las categorías provinciales todavía continúa siendo un interrogante. Mientras que el Tribunal Electoral convalidó la posibilidad, una serie de recursos presentados por el partido País, con el patrocinio del abogado constitucionalista, Domingo Rondina pusieron el tema en stand by.

Ahora la Corte Suprema de Justicia aceptó el pedido de avocamiento que presentó el letrado el día 23 de mayo donde pidió que definan en torno a la constitucionalidad o no de la determinación del Tribunal respecto al Voto Joven. En otras palabras, Rondina no quería que la definición se dilate en el tiempo o caiga, intencionadamente o no, en el olvido mientras se acerca la fecha de los comicios.

A partir de ahora, el máximo Tribunal deberá definir si interviene rápidamente en la causa o deja que transcurra el cause normal, esto es que primero se vuelva a expresar el Tribunal Electoral en torno a los dos recursos que fueron presentados con anterioridad. El primero, pidiendo la reconsideración de la decisión que adoptó el Tribunal de avalar el voto joven y el segundo en torno a la constitucionalidad.

En dichas presentaciones se detalló entre los "agravios" la incorporación de personas que implica casi un 3% del padrón que "dificulta el acceso de nuestros candidatos a bancas de diputados y concejales incrementando la cantidad de votos necesarios para lograrlo". También indica que el armado de las listas fue confeccionado sin tener en cuenta el nuevo perfil de dichos votantes lo que los dejaría en inferioridad de condiciones.

El otro hecho relevante de las últimas horas es que, además del rápido abocamiento, la Corte Suprema de Justicia aceptó las recusaciones contra el procurador Jorge Barraguirre y titular del Tribunal Electoral, Daniel Erbetta por el hecho de ya haberse manifestado a favor del voto joven. Lo que todavía no está claro son los tiempos en que pueda conocerse la decisión final sobre el tema, pero las distintas partes consultadas coinciden que no debería ser más allá de la semana que viene.

Qué dice la resolución del Tribunal Electoral que habilitó el Voto Joven en Santa Fe

La resolución se conoció a mediados de mayo y habilitó a 84000 jóvenes de 16 y 17 años para votar en las categorías provinciales.

La resolución lleva las firmas del presidente del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de la provincia, Daniel Erbetta, y de los otros integrantes del tribunal: los vocales Armando Luis Drago y Alfredo Ivaldi Artacho y el secretario electoral de la provincia Pablo Ayala.

Se hizo lugar a la petición de los diputados provinciales Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, por lo cual se dispone “la incorporación en el padrón electoral de la provincia para participar en las elecciones provinciales y locales a las personas que hubieren cumplido 16 años, inclusive, en las condiciones establecidas en la ley 346 según modificación ley 26.774”, que dispone el voto joven a nivel nacional.

Previo a la resolución, el Procurador Fiscal Electoral de la provincia, Jorge Barraguirre, había recomendado al Tribunal Electoral que incluya en el padrón a los mayores de 16 años para que puedan ejercer su derecho al voto en estas elecciones provinciales.

Con informacion de Aire de Santa Fe.