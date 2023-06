Elisa Carrió volvió a hablar del «lado oscuro» de Macri: «Está jugando para que pierda Juntos por el Cambio»

Elisa Carrió fue rotunda y pidió amplitud y unidad dentro de Juntos por el Cambio. La ex diputada se metió en el conflicto que tiene la coalición opositora por el ingreso de Juan Schiaretti a la alianza. En ese sentido recordó cuando Mauricio Macri le pidió que trabaje para que el cordobés forma parte del espacio. Es por eso que observó cierta intensión de «lastimar» por parte del ex Presidente.

La titular y referente de la Coalición Cívica profundizó en el debate interno dentro de Juntos por el Cambio. Schiaretti sí o no. Aunque no fue explícita, se mostró a favor de que el gobernador de Córdoba se adjunte a la alianza: «Sé que viene un año negro para la Argentina, sé que necesitamos una alianza mayor. Yo no soy antiperonista. Hay gente valiosa del peronismo que se puede incorporar y además era el criterio de Macri», explicó en TN.

Elisa Carrió optó por poner la mirada en Mauricio Macri. Vislumbró que últimamente cambió de parecer a cuando era Presidente: «Lo conozco mucho y lo acompañé hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuvo fui yo. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro. El lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio. Los ex Presidentes si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda«, argumentó.

«Está generando todo el conflicto. Tiene que reunir a su junta y decidir. La apertura la propuso Mauricio Macri, la apertura con Schiaretti me la pidió Macri. La apertura con Espert me la pidió Macri ¿y ahora no? Está haciendo daño, que pare«, añadió una de las fundadoras que tiene Juntos por el Cambio y la líder de la Coalición Cívica.

Por último disparó contra el presidente del PRO, a quien acusó de tener estrecho vínculo con personas que tienen llegada con el narcotráfico: «Yo no hago política estratégica con los medios. Quien construyó Juntos por el Cambio con gran amplitud y destruyó el prejuicio entre el radicalismo y el PRO, fui yo. Yo no voy a discutir con un íntimo amigo de Bonfatti, como es Angelini», sentenció.

Con información de www.elintransigente.com