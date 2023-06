Wado de Pedro: “En los últimos 40 años ni el peronismo ni el anti peronismo pudieron desarrollar el país”

Con una prédica electoral, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, reconoció este miércoles las dificultades del peronismo y de la oposición para consolidar un proyecto de país a largo plazo en la historia reciente y planteó, en tono de balance autocrítico, alcanzar un acuerdo entre las fuerzas políticas y sectores de la producción antes de las elecciones presidenciales.

“El aprendizaje de los últimos 40 años es que el peronismo no pudo desarrollar el país, y el anti peronismo no pudo hacer lo que quería hacer. Definamos un modelo de país y consensuemos”, instó el funcionario alineado con la vicepresidenta Cristina Kirchner, que suena como uno de los precandidatos para integrar la fórmula por el oficialismo en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

En un actividad en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y acompañado por el presidente de la entidad, Alfredo González, De Pedro remarcó que “por suerte, escucho en varias fuerzas políticas” que plantean “la necesidad un acuerdo en varios temas”, entre los que se incluye la “economía bimonetaria, la inflación y la deuda” externa.

“Una fuerza política no puede definir el destino de un país si no es con los actores principales: nuestro modelo tiene a las pymes, las industrias, a los trabajadores, los comerciantes, el sistema científico-tecnológico, la educación, la salud y el federalismo”, subrayó De Pedro, y exhortó a la dirigencia de la CAME y a “todas las fuerzas políticas a acordar un modelo productivo”.

“Acordemos antes de una elección, y sin marketing, cuáles son los 20 sectores industriales que vamos a favorecer y proteger. Pensemosló”, convocó De Pedro. “No puede ser que una PyME y su vida, sus resultados, dependan de una elección”, ilustró.

“Sé lo que es, lo que se da en la familia. Nosotros somos quinta generación de productores. Los vaivenes de la Argentina generan eso”, lamentó acerca de las complicaciones que pueden tener las empresas con un cambio de gobierno. Sin embargo, consideró: “Tenemos ejemplo de que no somos una sociedad fracasada, hay ejemplos de cosas que se hacen bien”.

A tono con los últimos discursos de Cristina Kirchner, el dirigente de La Cámpora consideró que “Argentina está cada día más disputada por el gas y el litio”, y que para esos desafíos se requieren “industriales fuertes para defender el modelo productivo”, y puso como ejemplo el caso de la industria de Brasil, que se consolidó desde la segunda mitad del siglo XX.

“La discusión que se viene es qué hacemos con la materia prima; ¿La vamos a industrializar o vamos a hacer el gasoducto derechito? ¿Vamos a permitir que haya gas para las industrias, o que vaya al GNL (gas licuado) y los barcos?”, interrogó al auditorio. “¿Vamos a aprovechar las oportunidades? Yo creo que sí. Hay que definir qué vamos a hacer con los recursos naturales. Los invito a ser protagonistas en serio”.

“La Argentina federal que queremos, gobierne quien gobierne, es que los industriales se hagan cargo de fortalecer el sector industrial. El sector pyme y tienen que ser parte de la discusión de poder en Argentina”, subrayó. “Yo quiero una Argentina fuerte. Un país fuerte tiene una industria fuerte, y un mayor poder adquisitivo, si sus pymes viven del mercado interno. Hay que tener un mercado interno fuerte”, insistió, y concluyó: “Sueño con una Argentina con 20 años de crecimiento y de estabilidad”.

De Pedro también se pronunció sobre el debate en torno a los planes sociales como el programa Potenciar Trabajo, un tema espinoso entre los dirigentes del Frente de Todos. “Hay muchas provincias que tienen problemas para contratar gente, y por el otro lado, hay planes. No estamos siendo inteligentes en ver cómo ordenamos la necesidad de la gente, y la gente que tiene ganas de trabajar y no puede. Faltan resolver muchas cosas”.

