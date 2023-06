El papá de L-Gante habló tras la detención y cargó contra el entorno del músico: “Le soltaron la mano”

El cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue detenido el pasado martes por amenazar a punta de pistola a dos empleados municipales que lo frenaron en un control y luego retenerlos por más de 20 minutos al salir de un boliche de General Rodríguez el 27 de mayo pasado. El cumbiero fue acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas y tenencia de arma de fuego y por estas horas sigue ocupando una celda en la DDI de Quilmes.

En este complicado contexto, Miguel Angel Prosi, papá del referente de la cumbia 420, dio su palabra en A la tarde (América). “Lo que está viviendo Elián está fuera de lo normal. Toda la causa está fuera de lo normal. Sería una aberración que, en este caso, la gente de Elián vaya a entorpecer la situación de Elian, que está detenido, amenazando a este hombre, a este letrado, a este caranchín... como le quieran llamar. Esto es una estupidez”, comenzó diciendo acerca de una posible intimidación que sufrió el Leonardo Sigal, abogado de quienes denunciaron a L-Gante.



“Esto es peor que una locura. Porque un loco, dentro de su locura, tiene inteligencia. Esto es una mamarrachada mal. Mi hijo se equivocó completamente. Si fuera inteligente, no va a ir a las 6 de la mañana a presenciar una pelea entre los amigos. ‘Déjense de joder’, les tenía que decir, o diría una persona inteligente. Si los puede separar, los separa. Y si no, llama a un patrullero. En este caso, han llamado a la policía y fueron a la casa de Elián a hacer ese bondi, como dicen ellos, frente a la casa de Elián. Elián no fue a buscarlos, vinieron ellos a la casa”, defendió Prosi a su hijo. “La policía tiene que investigar si dispararon, con qué dispararon, quién disparó. Hay cámaras, ¿cómo no se van a ver las cámaras? Siempre voy a defender los derechos de mi hijo y de mis hijos”, agregó.

Por otra parte, el padre del cantante caracterizó a La Mafilia, el entorno que rodea a L-Gante y podría haberle traído una complicación. “Son una manga de chicos que algunos trabajan, otros no, y el mayor delito que cometen es fumarse un porro y estar viviendo ahí esta situación de un chico que esta ahí en la cima ahora. Tienen esa locura que otros chicos de otros barrios no la tienen, y están con esto de la 420, el homenaje al faso y todas estas cosas. Que no deja de ser un chico común, estos chicos que están ahí no salen a la noche de caño. Yo los veo, los conozco y a mi me tratan de usted. Se desviven por atenderme. Por eso hoy fui a las 7 de la mañana para hablar con los policías que a ellos les dicen ‘Ustedes váyanse para allá' cuando quieren estar cerca de Elián. No, háblenles bien que son chicos, son hijos de policías también, que escuchan a L-Gante cantar. Y son chicos que también fuman porro por más que sean hijos de policías. Los del barrio no son hijos de jueces, toda esa gente no vive ahí. Son gente humilde y trabajadora, como lo fui yo”, comenzó diciendo.

Por otro lado, descartó que estuvieran armados. “Si tuvieran un arma, así sea trucha, estos chicos la cambian para comprarse un frasco de cogollos. Y si hay un arma, que investiguen y secuestren el arma. Ahí van a tener pruebas y lo van a condenar a Elián, y Elián será condenado por andar con un arma. Pero acá hay dichos y suposiciones, todo es para comprobar. De eso que se encargue la Justicia”, dijo.

“Una vez que se compruebe que Elián se portó mal, hizo cagadas, que lo detengan y que cumpla lo que tenga que cumplir. Mientras tanto, por ser Elián, que no lo dejen detenido. Él no se va a ir a ningún lado, no puede salir ni a la esquina. Si creen que se va a profugar, están equivocados. Él no puede hacer ni media cuadra porque tiene un montón de gente que lo invade. He ido a hoteles con él y he tenido que comer en una habitación porque no puede bajar a comer a un restaurante de un hotel”, lo defendió a su hijo.

“Elián tiene que sacarse de encima un montón de cosas, no solo las causas judiciales, y alejarse La semana pasada hable con la madre, le dije: ‘Hay cosas que Elián ya se tiene que dar cuenta sola. Una cosa es ser un chico y cometer errores. Pero cuando pasan los años y seguís cometiendo errores, pasás a ser un poquito o bastante descuidado’”, dijo después sobre el comportamiento de su hijo.

“Con todo el dolor de padre, esto le va a servir a Elián. Él se pensaba que tenía a Dios agarrado de los huevos por las personas que lo rodean, que son los conocedores, que tienen contactos en todos lados. Los compañeros de él tienen amistades que hacen un concurso de quién tiene más llegada a quién, un concurso de quién la tiene más larga. Pero hasta ahora nadie mostró nada y Elián sigue preso. Yo se lo aclaré a todo su entorno que tiene ahí: la única forma de ayudarlo a Elián es sacarle toda la porquería. Y cuando hay un error, decirle: ‘Vení, no te metas en esto, en este quilombo nos metimos nosotros’”, retomó Prosi para hablar de su entorno del músico.

Y disparó con munición gruesa: “A los amigos de él, que se creen amigos y lo están apañando en todas estas porquerías, les tiene que servir lo que pasó con la estatua de Gallardo: le tienen que limar un poquito las bolas porque no tienen, le figuraron muchas. A Elián le soltaron la mano. Pasa que los amigos de él son los del barrio, con los que se crío, los que conviven con él y entran a su casa. No lo que los llevan de joda. Toda esa gente con la que sale de noche, no están comiendo con él”.

Por último reveló entre risas que al hablar con su hijo él le dijo “gracias pa. Y no te chamuyés a mi mamá”. Acerca del vínculo con Claudia Valenzuela, Miguel Ángel agregó: “Claudia es como mi hermana, si me la sacan es como que me sacaran a un hermano. Mucho antes de esto, yo le dije a Elián: ‘Cuando tuve situaciones extremas, la única persona que estuvo cuando tuve problemas, fue tu mamá. Cuidala siempre, nene’. Claudia tiene un valor especial, no como mamá de mi hijo, sino como persona”.

Con informacion de Infobae.