Después del anuncio de la candidatura de Massa, en Economía aseguran que el nuevo acuerdo con el FMI “está casi listo”

“Estamos muy cerquita”, volvieron a decir en el Palacio de Hacienda sobre el demorado recalibramiento del acuerdo con el FMI, el mismo que le permitiría recibir al país un desembolso de más de USD 10.000 millones que llegarían en dos cuotas.

Es el tan mentado front load que el flamante candidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, negocia con el Fondo desde hace dos meses. Se trata de dólares vitales para fortalecer las escasas reservas del Banco Central. No sólo eso: además, un porcentaje que aún no está definido podría usarse para intervenir en el mercado cambiario para intentar contener eventuales subas de dólar, movimientos que suelen darse en tiempos electorales.

Como destacó este domingo Infobae, luego de firmar la declaración jurada ante la justicia electoral como candidato a presidente, el sábado por la tarde, Massa volvió al Ministerio de Economía y se reunió con su “mesa chica”. Hubo contactos con EEUU y España y para primera hora de hoy se anunció una reunión del gabinete económico donde se hablará de las “medidas de los próximos días”, según se comunicó. Al mediodía tendrá lugar un encuentro con representantes de países europeos para la firma de convenios en el marco del acuerdo con el Club de París.

En los despachos cercanos a Massa insisten que “lo del Fondo ya está”. “El miércoles viajaría una parte del equipo, pero con todo ya cerrado. Van a ‘escribir’ el staff report con los funcionarios del Fondo”, aseguró una alta fuente de Economía. Claro, todo puede demorarse otra vez. Ese viaje, según le había confirmado a este medio la misma fuente, estaba planeado para el martes pasado; incluso se habló de que el propio Massa iba a subirse al avión el jueves, dos días antes del cierre de listas. Nada de eso pasó.

“Hay temas que se están cerrando, pero por ahora no vamos a hablar públicamente de los detalles. Lo que demoró todo la semana pasada fue la negociación política local, no otra cosa. Eso ahora ya está listo: Sergio encabeza la lista”, dicen en Economía y aseguran que el ministro-candidato viajará a sellar el nuevo convenio.

El gran interrogante sigue siendo el mismo de hace dos meses: qué va a pedir al Fondo a cambio del acuerdo con nuevas metas y, sobre todo, adelantamiento de dólares y la posibilidad de usar una parte para intervenir en el mercado cambiario. Una devaluación brusca es una opción clara, pero es una alternativa que Massa nunca contempló. Parece poco probable que ahora, como candidato, lo haga.

Pago anticipado y cargo

Respecto al pago previsto al FMI, el miércoles y jueves de la semana pasada el Ministerio de Economía inició el trámite ante el FMI para oficializar que no pagaría ese doble vencimiento sino en una sola vez a fin de mes, algo que ejerció como derecho en el marco del programa y que fue ratificado por el organismo al día siguiente.

Quedó pendiente en qué momento de la semana se hará el pago anticipado por una suma que se espera cercana a USD 1.900 millones, como “gesto” en el marco de la negociación. Una primera versión era que iba a ser hoy. Sin embargo, ayer en Economía detallaron que este lunes se comenzará el trámite ante el organismo. Es un proceso que demora unas 48 horas. “Lo que sí confirmamos es que esta semana se hará el pago”, afirmaron.

Uno de los grandes interrogantes que surgieron luego de que se comunicara la fórmula unificada del oficialismo, fue cuál sería el destino del ministro en la campaña. Aunque parcialmente, se respondió desde Economía: “Sergio va a seguir en su cargo al menos hasta las PASO”. O sea, hasta el 13 de agosto.

El mismo viernes por la noche surgió en su entorno una suerte incipiente “operativo clamor interno” para que sea candidato y ministro a la vez. Expresiones de deseo, al menos. “Habrá que ver, no está claro que deje el cargo. Hay mucho por hacer”, dijeron. “Debería quedarse”, opinó otro de sus funcionarios sin dar más datos.

“Lo veo en el cargo. Es la única persona que garantiza que siga todo en marcha, es irremplazable”, le dijo a Infobae, pasadas varias horas desde la noticia, uno de sus máximos hombres de confianza.

Está confirmado que hoy martes Massa será el orador central de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Si no hace declaraciones antes, algo que no está previsto, sería la primera vez que hable como candidato presidencial. No sólo los empresarios de la construcción estarán atentos a lo que diga.

