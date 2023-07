Steam eliminó estos videojuegos de la tienda por tener inteligencia artificial

La compañía de videojuegos Steam actualizó sus políticas para prohibir productos que incluyan contenido generado por inteligencia artificial. La medida ha generado molestia entre la comunidad de creadores, que han encontrado en la IA un aliado en la creación de sus proyectos.

Simon Carless, desarrollador de videojuegos, fue el encargado de dar a conocer este cambio a través de una publicación en Reddit, allí aseguró que uno de sus juegos fue rechazado por Valve, la compañía dueña de la tienda de juegos para PC, y el motivo que le dieron fue que el título usaba contenidos generados con inteligencia artificial.



Cuando Carless se puso en contacto con la empresa, la respuesta fue clara: ya no iban a aprobar juegos que no demuestren la propiedad legal de los contenidos. Una modificación que tomó por sorpresa a la mayoría de estudios, que hasta hace poco no tenían estas restricciones.



Por qué para Steam la IA es un problema

Uno de los principales inconvenientes con la inteligencia artificial, especialmente en lo que respecta a la creación de material artístico, es que las bases de datos de aprendizaje a menudo contienen contenido registrado por artistas. Esto significa que el resultado final puede ser muy similar a una obra ya existente.

Por lo que la postura de Valve se da para evitar problemas legales con los derechos de autor, más allá de las facilidades y mejoras que puede proporcionar la IA en el desarrollo de videojuegos.

En el caso específico de Carless, del que no se conoció el nombre del juego, la tienda le dijo que identificaron propiedad intelectual que pertenecía a terceros, una situación que quizás salga de las capacidades del desarrollador porque la inteligencia artificial fue la que generó el resultado, seguramente basándose en las ideas de otros.

Si el desarrollador logra demostrar que posee los derechos del producto que está intento publicar, Valve podría darle el aval para que ponga el juego en la tienda. Aunque solamente tendrá un intento más para hacerlo, porque de no demostrarlo será bloqueado definitivamente.

Esta decisión llega en medio del crecimiento del uso de la IA en el sector gaming, en el que empresas como NVIDIA han avanzado en la creación de herramientas de inteligencia artificial que facilitan la creación de objetos tridimensionales o la generación de diálogos, por ejemplo.

Inteligencia artificial crea diálogos automáticos para videojuegos

Nvidia anuncio una nueva herramienta para generar diálogos automáticos entre el usuario y los personajes no jugables (NPC).

El nombre de esta tecnología es Avatar Cloud Engine (ACE) y funciona con tres modelos de IA, dando vida a los NPC, que por su naturaleza son personajes esquematizados que responden bajo líneas de conversación preestablecidas.

Para mostrar de forma puntual cómo funcionaría esta nueva herramienta, Nvidia hizo una demostración utilizando el motor gráfico Unreal Engine 5 y los MetaHumans de Epic Games, creando una demo de la integración de la IA en un videojuego.



La escena generada es en la que un jugador, tomando el papel de Kai, ingresa a un restaurante futurista y se encuentra con Jin, el dueño del lugar. El jugador inicia la conversación y el NPC empieza a responderle de forma coherente para luego asignarle una misión.

John Spitzer, vicepresidente de desarrollo de la compañía encargada del proyecto, aseguró que esta “IA generativa tiene el potencial de revolucionar la interactividad y aumentar drásticamente la inmersión en los juegos”, por ese motivo la optimizaron para que pueda ser integrado en motores gráficos como Unreal Engine 5 y Unity, que son dos de los más usados.

Con informacion de Infobae.