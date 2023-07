Bonfatti: "Lo primero que haría es convocar al diálogo, dando la cara y enfrentando los problemas"

El precandidato a diputado provincial y ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, recalcó que es necesario retomar el diálogo en todos los ámbitos para sobrellevar las dificultades que atraviesan los santafesinos. El precandidato de Acuerdo Progresista —del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe—aseguró que en su recorrido por territorio santafesino observó grandes falencias en dos sectores claves como el productivo y el agrícola.

Al respecto, aseguró que los empresarios reclaman por la falta de energía, mientras que los productores agrícolas piden mayor asistencia. "Se perdió el encuentro, el diálogo. Hay que dar la cara ante los problemas", enumeró en relación a la planificación que ejecutó el socialismo en temáticas como infraestructura, salud y educación. "Nos sentábamos en las escuelas a discutir con la gente a convocar a la sociedad, que sea parte de un proyecto colectivo, no de enfrentamientos", recordó.

Recordó que durante su mandato como gobernador de Santa Fe estuvo al frente del Ejecutivo, lo hizo con ambas cámaras, de senadores y diputados, en manos de la oposición. En ese sentido, sostuvo que la clave fue el diálogo. "Si seguimos en este enfrentamiento ¿Cuál es el destino final? ", interrogó.

Sobre el ámbito productivo aseguró que en el parque industrial de los Polígonos industrial de Santa Fe, tres grandes firmas, entre ellas Michelín, no pueden producir ni crecer por la falta de energía y hace tres años están a la espera de inversiones en el sector. Aclaró que la inversión para no llegara a esta situación, eran necesarios 300 millones de pesos, que se pagaba de forman conjunta entre la provincia, el municipio y el sector privado

En ese sentido, Bonfatti denunció que el gobernador otorgo 300 millones de pesos al club de barrio de la ciudad de Rafaela. "Cómo, hay 300 millones para el club de barrio? Me parece bárbaro, pero no dejes al sector productivo sin respuesta", agregó el precandidato que reclamo brindar los elementos esenciales.

"No funciona una provincia así, sin dar la cara, sin estar frente a la gente, sin escuchar. No se atienden a los teléfonos", aseguró.

Consultado sobre los proyectos que aún no se trataron en la Legislatura, como la reforma policial, la ley de educación y la laye de salud, aseguró que el estancamiento es consecuencia de la falta de diálogo entre los diferentes sectores políticos. "Mi primer proyecto será convocar a todos al diálogo, no solo Inter poder sino al diálogo desde la sociedad", adelanto el precandidato.

Consultado por los hechos de inseguridad que se repiten a diario en la ciudad de Santa Fe, Bonfatti aseguró que la saña y la violencia con la que se hacen las cosas son un reflejo del cambio de los parámetros del delito. El precandidato se preguntó que se está haciendo con los niños y jóvenes al mismo tiempo que puso sobre la mesa los disvalores que priman en la actualidad. Uno de los temas esenciales a resolver para Bonfatti es la educación, un ámbito en el que aseguró se retrocedió y en el que hoy no hay diálogo. A la lista agregó lo que sucede en salud, al respecto denunció que desde febrero las droguerías no cobran y no venden medicamentos al estado provincial.

"Esto tiene todo que ver con la inseguridad. Los dos derechos básicos: la salud y la educación, también el trabajo, desde la ayuda al sector productivo. No hay más convocatoria al diálogo", recalcó el exgobernador santafesino. Además, sostuvo que este comportamiento se repite tanto a nivel provincial como nacional en donde aseguró "Agravios de uno contra otro", se preguntó dónde están las propuestas para los trabajadores, emprendedores y jóvenes que desean dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo.

Con informacion de Aire de Santa Fe.