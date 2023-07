Con ley de paridad a fondo, solo compiten tres mujeres por la gobernación

En las PASO del próximo 16 de julio, la provincia de Santa Fe estrena la Ley de Paridad para todas sus categorías, incluida la fórmula para la gobernación. Aun con esta ley, solo tres de los 13 binomios que se presentaron para competir por la Casa Gris están liderados por mujeres. En el resto de las fórmulas, en caso de ganar las elecciones, la conducción de la provincia quedará a cargo de un varón y las mujeres ocuparán la vicegobernación. El resultado del armado de las parejas electorales, es un ejemplo claro de cómo la normativa, que establece la distribución equitativa de lugares de conducción entre mujeres y varones, tiene un impacto positivo. Sobre todo, cuando se lo compara con lo que sucede en otras provincias argentinas y en las duplas presidenciales en las que abundan fórmulas íntegramente de varones. En Santa Fe, la participación política femenina en los binomios ejecutivos supera el promedio nacional. Sin embargo, también expone una realidad de la política argentina: incluso con el empuje legal, la mesa chica de decisiones sigue siendo mayoritariamente de varones.

De las tres precandidatas mujeres, hay dos que se van a enfrentar en las internas. Se trata de la actual senadora radical y bullrichista Carolina Losada, que hizo dupla con el presidente del PRO, el diputado Federico Angelini; y de la diputada socialista y exintendenta de Rosario Mónica Fein, que es acompañada por el periodista santafesino Eugenio Fernández. Ambas compiten en la alianza opositora Unidos para Cambiar Santa Fe, y en el caso de la radical, es una de las favoritas.

Los porcentajes de intención de voto que acumula Losada, en competencia directa con el otro precandidato radical Maximiliano Pullaro, hasta hace algunas semanas le permitían especular con un triunfo. Sin embargo, la beligerancia que tomó la interna con el exministro de Seguridad ponen en duda ese panorama. Pullaro eligió de vice a la ex diputada por el PRO Gisela Scaglia, quien tenía una banca cuando, en diciembre del 2020, el Congreso debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El voto de Scaglia fue negativo.



De convertirse en gobernadora, Losada sería la única mandataria provincial mujer en todo el país. En el resto de las provincias las pocas precandidatas mujeres están lejos de los primeros puestos en las encuestas.

Algunos puntos más atrás de Pullaro y Losada, Fein promete traccionar una buena parte del electorado, que le permitirán tallar en negociaciones decisivas de cara a las generales. Junto con Clara García, diputada provincial y viuda del exgobernador Miguel Lifschitz, generaron la sorpresa en el cierre de listas con un enroque de candidaturas. Se especulaba con que García compitiera por la Casa Gris, sin embargo declinó esa categoría y ahora encabeza la lista para la Cámara baja provincial, una movida táctica para poner a la mejor posicionada a competir en una categoría donde también participará, en el peronismo, el gobernador Omar Perotti.

La tercera precandidata para la gobernación es la socióloga Carla Deiana, del Partido Obrero, que disputará la interna del Frente de Izquierda y los Trabajadores. En las elecciones del 2021 fue candidata para ocupar una banca en la Legislatura y ahora dio un paso más. Se enfrentará con otro histórico del sector, Octavio Crivaro, referente del Partido de los Trabajadores Socialistas.

El domingo de las elecciones, Santa Fe va a estar mirando dos líneas de resultados, por un lado quién vence en cada una de las internas, pero además, qué porcentaje de votos acumula cada uno de los frentes, porque ese resultado puede ser determinante para las generales. Las dos alianzas más potentes son Unidos para Cambiar Santa Fe, con las tres fórmulas ya mencionadas y la otra es Juntos Avancemos, que nuclea cuatro tribus internas del peronismo, todas ellas con precandidatos varones para la gobernación: las mujeres del PJ quedaron como vice.

De esta manera, la interna del oficialimo en Santa Fe quedó así: Marcelo Lewandowski y Silvina Frana como el binomio con acuerdo del gobernador Omar Perotti y primero en las encuestas; Marcos Cleri (La Cámpora) con la ex diputada Alejandra Obeid; Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) con Leticia Quagliaro; y Leandro Busatto (Corriente Nacional de la Militancia) con María Alejandra Gómez Sáenz. De las cuatro precandidatas para la vicegobernación, solo las últimas dos tienen militancia feminista.

Además de los nombres, es clave en estos casos saber qué posición tienen las precandidatas respecto de los reclamos históricos del feminismo. En el caso de Deiana, de la izquierda, tienen posturas muy claras e incluso gran parte de la plataforma de propuestas habla del feminismo. En el caso de Fein, es la primera presidenta a nivel nacional del Partido Socialista y cuando asumió planteó el desafío de construir un partido feminista: “Sin igualdad no hay democracia. Debemos romper las imposiciones y las prácticas hegemónicas. Hemos avanzado en muchos aspectos, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero hay muchos desafíos pendientes”, tuiteó.

En el caso de Losada, en el verano del año pasado criticó a las “organizaciones feministas” por no brindarle apoyo después de que se viralizara una foto suya, junto al padre Ignacio Peries, con una vestimenta escotada. Sin embargo, aunque no es activista feminista, fue clara su postura en temas medulares para el movimiento como la interrupción voluntaria del embarazo: “Nadie está feliz con el aborto. El tema es que se hacen igual, y las mujeres con menos recursos económicos mueren. Por eso creo q tiene q ser legal, acompañado x educación sexual en serio, para q no se llegue a un embarazo no deseado”, expresó en pleno debate.

Y el 8 de marzo pasado, en el Día Internacional de la Mujer, en una entrevista reflexionó sobre los espacios que ocupan las mujeres en la política y respecto de las elecciones presidenciales declaró: "No votaría una fórmula de dos hombres".

Con informacion de Letra P.