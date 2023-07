Pablo Farías: "Clara García es quien mejor encarna la oposición a Perotti"

- ¿Qué están percibiendo en las expectativas de los santafesinos en este último tramo de campaña de las PASO?

- Hay una muy buena reacción de la gente a que exista entre las opciones de esta elección un equipo político que tenga una fuerte referencia en lo que fue la gestión de Miguel Lifschitz. Yo creo que es lo que hace falta en la provincia: retomar un camino de proyectos y de estilo de gestión que se ha perdido y que realmente es valorado muy positivamente en todos lados.

- El hecho de presentar esta propuesta en el marco de la coalición integrada por la UCR y el PRO habilitó un fuerte debate interno. ¿Eso ya está zanjado?

- Está claro que hace falta juntar fuerzas para ganar la provincia, eso está fuera de discusión. Lo que sí ha reabierto el debate sobre el frente es el modo en que están desarrollando sus campañas tanto (Carolina) Losada como (Maximiliano) Pullaro, donde el enfrentamiento, la agresividad o algunos elementos de lo que podríamos denominar "campaña sucia" ponen en duda muchas veces cómo va a funcionar este frente. Para nosotros no hay dudas, porque traemos la experiencia de haber desarrollado tres gobiernos provinciales con gabinetes absolutamente frentistas, y sobre todo el de Lifschitz. Entonces, no le tenemos miedo a gobernar como coalición. Estamos convencidos de que las coaliciones tienen que hacerse no sólo para ganar una elección, sino también para gobernar.

- En ese contexto, asume especial importancia la integración de las Cámaras legislativas, para ayudar a la gobernabilidad.

- Sí, y lo que nos preocupa de cara al próximo gobierno, que no tenemos dudas va a ser de este nuevo frente político, es que en la presidencia de la Cámara de Diputados pueda estar quien hoy es el gobernador, porque no se ha caracterizado por ser una persona de diálogo con la oposición o de buscar entendimientos. No es su estilo de gobierno, y nos parece que eso no es bueno para lo que viene. Por eso la decisión de Clara García de encabezar esta lista de diputados. Y estamos convencidos de que es una persona que puede dar esa pelea, y está en condiciones de ganarle a Perotti. Es alguien que durante todo este gobierno estuvo señalando las cosas que no se estaban haciendo bien, que ha hecho un estudio minucioso de la inversión de los fondos públicos, del estado de las cuentas del gobierno de la provincia, y que hoy es quien mejor encarna la oposición a Perotti.

Y necesitamos una renovación en el Senado. La apuesta nuestra acá en Santa Fe por Paco Garibaldi tiene que ver con eso. Es una persona activa, que conoce, y va en sintonía con que para hacer todo lo que es necesario, es fundamental contar con un Senado renovado.

- En su experiencia, y en atención a su actual candidatura, ¿cuál debería ser el rol de la Cámara de Diputados en un futuro gobierno?

- Yo creo que las instituciones de la provincia y fundamentalmente el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que trabajar en conjunto para defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Por eso, a nosotros nos interesa que quienes estemos en la mayoría tengamos eso bien claro. Lo que no aplica a los dirigentes que siempre estuvieron más preocupados o interesados en caerle bien a algún dirigente porteño o algún referente nacional más que en ver los intereses de Santa Fe; como es el caso por ejemplo de José Corral. Nosotros necesitamos que la acción de la Cámara de Diputados y del gobierno se realice en forma conjunta y tiene que haber un trabajo de equipo. Tiene que hacerse en conjunto, porque hay mucho para ir a pelear a Buenos Aires, de cosas que le corresponden a la provincia de Santa Fe y que históricamente no han llegado.

- ¿Y en cuánto a leyes? ¿A cuáles habría que apuntar primordialmente?

- Bueno, hay varias que tenemos que lograr que se aprueben. Para empezar, por lo menos ley de Salud y ley de Educación, que son dos deudas pendientes hoy en la provincia.

- ¿La reforma constitucional?

- Por supuesto. Formamos parte del equipo del gobernador que más cerca estuvo de reformar la Constitución, que fue el de Miguel Lifschitz. Y al que ese objetivo no lo distrajo ni un minuto de la gestión. Por lo tanto, está claro que se puede hacer, y hay que hacerlo porque necesitamos poner las instituciones de la provincia a tono con las exigencias de hoy de la democracia. Y el año que viene sería un año excelente para hacerlo.





- ¿Y cómo debería abordarse la cuestión de la inseguridad? Más allá de las recurrentes declaraciones de emergencia.

- A las emergencias que pidió Perotti no las ha sabido utilizar. Nosotros creemos que legislativamente hay que fortalecer los organismos de investigación y de persecución del delito; darle más y mejores herramientas al Ministerio Público de la Acusación, al Organismo de Investigaciones. Desde ampliación de partidas a algunas atribuciones con las que hoy no cuentan. Y hay que revisar todo el funcionamiento del proceso penal. No porque tengamos que volver para atrás; al contrario, creemos que se ha avanzado mucho, se han agilizado muchísimo los juicios penales. Pero tenemos que revisar en qué casos corresponde y en qué casos no es bueno ir tan rápidamente a los juicios abreviados. Ahí hay una tarea que hacer. Y tenemos que trabajar mucho sobre la institución policial. Para tener más y mejores policías, pero también para asegurarnos de que cualquier hecho de corrupción en la fuerza policial no quede impune y se pueda actuar rápidamente. Pero insisto: ésto tiene que ser una política conjunta con el gobierno provincial, no hay otra alternativa.

- ¿Cómo ve el escenario nacional?

- Estamos más preocupados por la definición del escenario local. No porque no nos interese, obviamente. Lo que pasa es que vemos a quienes se están enrolando en eso, y tratan de traernos a Santa Fe esas internas. Me parece que tenemos que fortalecernos en la idea de que en el próximo escenario o en el próximo gobierno nacional, Santa Fe tiene que tener un gran protagonismo. Y ese protagonismo tiene que estar dado por personas que tengan claro que hay que defender los intereses de esta provincia, que hay que dar una discusión en la distribución de recursos, que también tome en cuenta a los estados que más producen riquezas para la Nación, que no puede ser que nuestra provincia esté entre las más relegadas. Uno puede entender que hay zonas de nuestro país que necesitan mayor asistencia. Lo que no justifica que una de las provincias que más aporta a lo nacional sea una de las más relegadas al momento de distribuir los recursos. Eso es algo que sí o sí tiene que cambiar.

Con informacion de El Litoral.