Habló uno de los policías acusados por el crimen de Lucas González: “Estoy preso por la malicia del fiscal”

"Tengo mucha bronca por lo que le hicieron a Lucas, por lo que me tocó ver en el peor momento de su vida. Yo lo vi malherido, yo lo ayudé y no hice nada. Quiero decírselo en la cara a los padres. Me tuve que comer un montón de garrones, injusticias y como dijo recién Chocobar nos hicieron esperar hasta el juicio para demostrar la inocencia cuando nunca demostraron una culpabilidad mía", dijo Daniel Espinosa.

Uno de los 14 policías imputados por el crimen de Lucas González, agregó: "Lo único que quiero es que se haga justicia y que Lucas descanse en paz. Todas las noches rezo por los padres. Puedo mirarlos a los ojos y decirles que ayudé a Lucas".



"El mismo día que mi hijo estaba naciendo, Dalbón pedía 20 años de Cárcel. Le quiero hablar de padre a padre a Héctor González: yo hice lo que tenía que hacer, no hice nada malo. Al que me quiera preguntar yo le contesté. No tengo nada que esconder, siempre me respaldó la verdad y la inocencia. Pido que Lucas descanse en paz y que su familia tenga fuerza para afrontar esto", cerró.

Con informacion de Todo Noticias.