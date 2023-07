Salió del colegio y nunca llegó a su casa: buscan a una chica de 14 años que desapareció en Retiro

Este miércoles por la noche, los vecinos del barrio 31 cortaron la zona que circunda la terminal de Retiro. La desesperada medida fue tomada para reclamar a las autoridades que actúen rápidamente en la búsqueda de Mara, una chica de 14 años que desapareció el martes a las 13:00.





La madre de la pequeña, Micaela, contó en diálogo con TN que Mara salió a las 7:00 de su casa y se dirigió al secundario EEM 6º del Polo Educativo Padre Mugica, sin embargo, por la tarde no regresó a su casa. Una compañera de clases la vio por última vez a las 13:00, cuando se retiró sola de la institución.

“Hicimos la denuncia ayer a las 21:00, porque no quisieron tomarnosla antes”, aseveró la madre y agregó que no hay forma de comunicarse con su hija porque no tiene celular.

La protesta de los vecinos que exigen celeridad en la investigación mantuvo paralizados a 200 micros de larga distancia en la terminal, lo que impactó en cerca de 8.000 pasajeros.

Actualmente, los padres de Mara se encuentran revisando las cámaras de seguridad con la esperanza de poder identificarla y determinar qué camino tomó.

De acuerdo con la información difundida en las redes sociales, Mara vestía una campera azul oscuro con líneas blancas, pantalón negro y llevaba una mochila negra con plateado. Los números de contacto en caso de tener alguna información sobre su paradero son 1167089513 (Sebastián, padre de Mara) y 1151603351 (madre).

Con informacion de Todo Noticias.