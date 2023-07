"Nuestras políticas serán de apoyo a quien quiera producir y trabajar"

El precandidato a gobernador Marcelo Lewandowski dijo que, en caso de ser electo, una de las metas de su gobierno en el sector productivo será apoyar con las herramientas que cuenta la provincia para impulsar su crecimiento. "El objetivo es que, cuando termine nuestra gestión, donde hay dos empresas haya al menos tres, que el empleo productivo sea el más alto y el mejor pago del país, que lo que hoy es el polo más importante de biotecnología del país lo sea de Latinoamérica. Y así con todas las actividades. A los santafesinos nos irá mejor cuando a las empresas de la provincia les vaya mejor", expresó.

-Las necesidades en el sur de la provincia son distintas a las del norte porque las condiciones geográficas y económicas son distintas, pero eso no significa que también requieran de otro tipo de intervención del estado provincial. ¿Cuáles son las más importantes que te hacen saber?

- Son demandas no tanto institucionales sino más vinculadas con la necesidad de infraestructura como las rutas, por ejemplo, o los ingresos a los puertos. De todas maneras y para ser justos, obras de infraestructura faltan en todas partes, hay santafesinos que no tienen cloaca ni agua potable. Y estamos hablando de la zona más rica de la provincia. Hay localidades donde las empresas, si están fuera de un parque industrial, tienen que pagar un precio por la energía eléctrica más cara que las deja fuera de competencia. Nosotros pensamos en una iniciativa, que ya conversamos con el interventor de la EPE, Mauricio Caussi, para que a las empresas que están en los pueblos se les cobre una tarifa que iguale a las de los parques industriales, las haga competitivas y no se vayan a otro lado. Hay muchas localidades en Santa Fe que tienen entre 3 y 5 mil habitantes que, por su temaño, no van a tener un Parque Industrial y no debemos permitir que las empresas se vayan a otro lado por el precio de la energía eléctrica. Si queremos tener una provincia líder en la producción hay que tener buenas rutas, buenos servicios, conectividad en el norte, en el sur y en el centro.

- Además de obras de infraestructura específicas e importantes en ciudades grandes, como es el caso de Rosario.

-En Rosario hay que terminar las obras del Saladillo para que no se caiga el puente, que está muy complicado, y solucionar el tema de la barranca, que empieza a desmoronarse no solo a la altura del Parque España sino también en los muelles más viejos que el tiempo fue postergando y hoy están haciendo eclosión producto de la bajante del río y la sequía. Son temas que no dependen de la provincia, pero están en la provincia y no se puede mirar para el costado. Hay que verlo como un problema propio. Entonces, si me pasa a mí como gobierno provincia, tengo que buscar los fondos, pero la primera barrera es el propietario de la tierra, que es la municipalidad.

-Una de las demandas de los empresarios, no solo en el sur, son la necesidad de que la provincia, en tiempos de inflación alta como los que vivimos, participe con más énfasis en los programas de financiamiento a través del subsidio de tasas en los créditos para inversión y capital de trabajo.

- En un contexto inflacionario complicado, el Banco Nación ha desarrollado líneas de créditos siempre con tasa negativa, que fueron acompañados por el Ministerio de la Producción como el programa Santa Fe de Pié. Y por supuesto que esa idea y ese trabajo se va a seguir desarrollando. Pero no solo para la inversión productiva sino también para viviendas. Nosotros tenemos proyectados un par de ideas que ya hablamos con las cámaras para llevar adelante la construcción de viviendas. Claramente se necesitan fondos y hay algunas ideas que estamos trabajando con los equipos económicos que son fundamentales. Hoy se le hace casi imposible a un santafesino acceder a su primera vivienda. Y también tenemos para el campo ideas de producción que también ayudarían a la cuestión alimentaria en donde el trabajo y la diversificación, sobre todo en los periurbanos, permitan no solamente desarrollar una matriz alimentaria distinta y más económica, porque abarata costo de flete, sino también que podemos tener lugares cercanos en esos pueblos para agregarle valor y de esa manera generar mano de obra y abaratar los alimentos. Hay unidades de producción de cría de animales ovinos y caprino que necesitan determinada una lógica y un círculo virtuoso para que se puedan llevar a cabo. Nosotros a todo emprendimiento productivo que podamos potenciar. La economía del conocimiento, la biotecnología, en Santa Fe están ubicadas las principales empresas biotecnológicas del sector agrícola.. Son sectores con los cuales el gobierno de la provincia está trabajando muy bien y que vamos a intentar potenciar por el empleo que generan y porque es una actividad que genera divisas. Santa Fe representa el 8,1% del PBI nacional y es la segunda provincia con mayor volumen de exportaciones de todo el país, con un 21,7% del total nacional. Tenemos que hacer todo lo que este a nuestro alcance para tratar de que ese porcentaje sea aún mayor cuando terminemos el mandato.

Con informacion de El Litoral.