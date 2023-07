Pablo Javkin: “Quiero que todos los candidatos a presidente firmen un compromiso por la seguridad de Rosario”

La ciudad de Rosario será protagonista el próximo domingo 16 de julio cuando los santafesinos elijan en las PASO a los candidatos que competirán en las elecciones generales del 10 de septiembre. Además, será el territorio elegido por los principales postulantes a la Gobernación para instalar sus búnkers. Pablo Javkin, actual intendente, tendrá el desafío de lograr su reelección en medio de una ola de violencia por el narcotráfico.

Durante una entrevista con Infobae, Javkin les exigió a los candidatos presidenciables que expliquen cuáles son sus propuestas y compromisos para detener la inseguridad y combatir el narcotráfico en Rosario. Además, explicó cómo encara su campaña con la que buscar vencer en la interna a sus competidores: Enrique Estévez, Miguel Tessandori, Carlos Cardozo, Martín Malaponte y Gabriel Sarla.

— ¿Qué expectativa tiene para reelegir como intendente de Rosario en un contexto de violencia por el narcotráfico?

— Lo veo como una gran oportunidad para Rosario. Porque para resolver la inseguridad se necesita que cambie la provincia y que cambie la Nación y eso se hace empezando a elegir otras cosas. También es una gran oportunidad para defender a Rosario y estoy muy confiado que así va a ser. Lo veo como una gran oportunidad en un contexto de enojo, difícil obviamente, pero siempre como una oportunidad.

— Las encuestas muestran un triunfo asegurado de Juntos por el Cambio a nivel provincial, ¿Cree que se responsabiliza al peronismo por el narcotráfico?

— A Rosario no la han tratado bien porque no la entienden bien, porque hay una cultura de comentar sobre Rosario pero no de ir y poner en Rosario las cosas que la ciudad necesita y creo que eso es muy notorio. En la ciudad es cada vez más notorio en términos de la presencia de patrullaje, en términos del bloqueo de la actividad de las cárceles, los líderes que mandan a matar gente en Rosario con total libertad, en términos de la estructura de la Justicia Federal en la ciudad, en términos de los Servicios Penitenciarios y en las obras de infraestructura barriales que permitan equipar.

Obviamente hemos ganado batallas en este tiempo y hay respuestas que son conseguidas y bienvenidas sean. Yo no estoy haciendo una campaña electoral tradicional, yo estoy gestionando y hay cosas que hemos logrado con las gestiones y yo las reconozco. A mí no se me cae nada por decir que hoy hay tecnología que antes no teníamos, que vamos a poder tener paradas seguras y cámaras de seguridad. Ahora, en el concepto general de decir ‘si Rosario es quien tiene mayores problemas, vamos con todo ayudar a la ciudad’ eso no se ve y eso creo que es muy notorio.

— Después de la amenaza que recibió la familia de Messi, ¿Hubo más ayuda del gobierno nacional?

— Todos los lunes hay una reunión donde analizamos los problemas de Rosario y está la Nación, la Provincia, la Municipalidad y vamos tomando medidas sobre dispositivos multiagenciales sobre cuestiones que van haciendo que determinados barrios se clasifiquen. Hay aparatos de tecnología que, entre otras cosas, permitieron esclarecer hechos como lo del atentado a Messi o como las balaceras en escuelas o como la muerte de Jimi Altamirano. Pero lo más terrible para nosotros es que, en general, muchos de ellos están relacionados con una pelea entre una banda que está en Rawson y otra banda que está en Ezeiza y el ministro de la Justicia de Nación no habla. Ignora este tema. No le conocemos la voz.

— ¿Cómo está llevando adelante la campaña para su reelección?

— Yo estoy gestionando. Estoy en gestión, lo estamos haciendo en la ciudad después de haber atravesado la pandemia. Se recuperó a partir del ordenamiento que hicimos de las cuentas, con un ritmo de obras que permite intervenir en prácticamente toda la ciudad y lo hacemos con un objetivo principal: la calle para los buenos. Más espacio público, más arreglo de calle, la situación de las urbanizaciones, la iluminación, la incorporación de tecnología en la calle para el cuidado de los vecinos, siempre tienen el mismo sentido: una estrategia en la cual los buenos no sean los que se guarden en sus casas sino que los malos tengan que estar guardados. Y esa es la estrategia que estamos dando y si logramos cambiar la provincia y la Nación, vamos a estar mejor aún.

— ¿Cree que Carolina Losada es la mejor opción?

— Yo acompaño a Carolina Losada. Yo soy rosarino, yo quiero una gobernadora que haya nacido en mi ciudad, que haya ido a la escuela en mi ciudad, que tenga su familia en la ciudad, que tenga su historia de vida. Tengo prácticamente la misma edad, sé cuál es su recorrido. A mí se me hace más fácil trabajar con gente que comprende la vida de Rosario por haberla vivido muchos años. No tengo dudas que Carolina es eso.

— Con Maximiliano Pullaro tienen una interna fuerte ¿Cómo se construye la unidad después de las PASO?

— Veo que la sinceridad es un requisito para que cambiemos la provincia. Veo que se han invertido sumas millonarias en descalificarla a ella y a mí, a organizar campañas de desprestigio que no es algo que nosotros comentamos, es algo que Carolina denunció en la Justicia, la Justicia falló y estamos esperando el otro paso. No sólo que eso ya no se emita y se ponga en redes, sino que se averigüe quién es porque acá hay dinero de financiamiento oculto y eso lo dice el propio fallo. Hay que leerlo al fallo porque dice algo que es muy claro, dónde está el origen del dinero y si estamos discutiendo la cuestión del narcotráfico es muy importante saber el origen del dinero de esas campañas de desprestigio.

— ¿A nivel nacional cree que Patricia Bullrich debe ser la próxima presidenta?

— Nosotros con Patricia hemos firmado un compromiso relativo a la inseguridad en Rosario pero yo lo quiero firmar con todos los candidatos a presidente. Yo digo que deberíamos llenar el Monumento a la Bandera y que los candidatos a presidente firmen ante la ciudadanía, no ante el intendente de la ciudad, un compromiso de lo que Nación va a hacer por la seguridad del Rosario. Ese es mi rol, exigirle que nadie venga a pedirle el voto a los rosarinos sin antes comprometerse a hacer un aporte sustancial en materia que podamos caminar tranquilos por las calles.

— ¿Cuál va a ser el rol del Socialismo si es que Juntos por el Cambio gana las elecciones?

—Vamos a necesitar a todos. El Socialismo tiene sus divisiones y obviamente eso también hace muy particular al momento del socialismo, pero de mi parte sé que el día 17 me va a tocar convocar a todos para generar el cambio en Rosario en relación a lo que a Rosario se merece y generar el cambio en la provincia de Santa Fe a partir del cambio de signo político y eso que vamos a generar en Rosario va a empujar.

