«Que Dios nos ayude»: Sergio Berni opinó sobre una posible presidencia de Patricia Bullrich

Sergio Berni opinó en relación a la posibilidad de que Patricia Bullrich sea presidenta electa. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires reconoció similitudes ideológicas, pero se encargó de repasar el pasado de la precandidata a presidente. Como conclusión a su perspectiva, afirmó que si Bullrich es elegida «que Dios nos ayude».

El funcionario de Axel Kicillof rememoró cuando Patricia Bullrich conformó el equipo de Gobierno de Fernando de la Rúa que concluyó con la renuncia del ex Presidente. «Ocupó el dream team de los tres peores presidentes de la historia: Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri», refrescó el exministro del kirchnerismo.

Aunque admitió tener cuestiones similares, Sergio Berni repasó una de las frases más conocidas por la titular del PRO: «su primera medida de gobierno fue decir: ‘Voy a firmar el protocolo antipiquete y se acabaron los piquetes a partir de hoy’, y lo que pasó es que tuvo el peor año de piquetes», focalizó el ministro de Seguridad de la Provincia.

También analizó la presidencia de Alberto Fernández y recordó que siempre estuvo en desacuerdo que sea el elegido por Cristina Kirchner. Asimismo negó estar arrepentido de tildarlo de «tío borracho»: «Yo siempre digo lo que pienso y no me arrepiento. No tengo nada que hablar, pero no es de un lugar caprichoso. Lo decía cuando tenía 90% de imagen positiva. Me brotó del corazón y cuando brota del corazón tiene algún sentido. No creo que lo recuerden con mucha trascendencia«

Hace algunos meses Sergio Berni estuvo en el centro de la escena luego de que colectiveros, enojados por el asesinato de un chofer, lo agredieran en medio de una manifestación. Pese a la golpiza, el ministro bonaerense desistió por seguir con la causa iniciada por la Justicia: «Al otro día acepté las disculpas como cristiano que soy. A la Justicia les expliqué que, con las disculpas, era más que suficiente para reparar el daño que hicieron», confesó.

«Los que estamos todo el día en la calle, estamos expuestos a estas cosas y permanentemente pasan. El que tiene voluntad de estar en el lugar para solucionarlo, pasan. Yo no estoy en la cómoda de estar con el aire acondicionado en su oficina», justificó respecto a lo acontecido con los colectiveros.

