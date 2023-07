¿Cecilia estaba embarazada? Especialistas explican si se puede saber con los rastros de sangre encontrados

A Cecilia Stryzozwski la mataron. De eso no quedan dudas, a pesar de que los abogados defensores de los presuntos asesinos quieran instalar la versión de que “si no hay cuerpo, no hay delito”. El cadáver de la joven chaqueña no apareció, pero hay muchas pruebas que determinan que murió dentro de la casa de los Sena y que luego el clan se deshizo de su cuerpo.



Lo que quieren determinar ahora los investigadores es cuál fue el motivo del femicidio. ¿Económico o personal? Lo cierto es que el matrimonio Sena no quería a Cecilia en sus vidas, tal como lo explicó Gloria, la mamá de la joven, que espera que se esclarezca el caso para que su hija pueda descansar en paz.

César y Cecilia se divorciaron a los pocos días de haberse casado, lo que despertó la sospecha de la fiscalía. Para el fiscal Juan Olivera, ella fue obligada por sus propios suegros a romper con ese matrimonio.

En este sentido, en las últimas horas Juan Arregin, abogado de la familia de la víctima, sumó la hipótesis de que Cecilia la mataron por haber quedado embarazada. Además, aseguró que “Marcela (Acuña) se la quería sacar de encima”.

Según esta teoría, para los Sena era una amenaza que la joven chaqueña se convirtiera en una integrante de la familia, debido a que tendrían que compartir su fortuna con ella. Primero le pidieron divorciarse y lo lograron. Pero después se enteraron de que ella iba a tener un hijo de César, lo que desató la furia de su suegra.

El letrado se lo planteó al equipo de fiscales que investiga el crimen. Por medio de un escrito, pidió que se busquen conversaciones en las redes sociales entre Marcela y su esposo Emerenciano, y lo mismo entre Cecilia y César, para saber si en algún momento hablaron de un supuesto embarazo.

“Es una cuestión que nos está haciendo mucho ruido. Tenemos sangre de Cecilia cuando pensamos que no íbamos a tener, tenemos el ADN que nos dice que sí es ella. La gran pregunta ahora es si esa sangre permitiría confirmar o desestimar que haya estado embarazada”, explicó en diálogo con Télam.

El abogado aseguró que la última vez que Cecilia visitó un médico fue en marzo de este año, oportunidad en la que manifestó que quería quedar embarazada. Del historial clínico que fue sumado al expediente surge que Cecilia podría haber tenido un problema de fertilidad.

Esto se supo porque los investigadores pudieron reconstruir que Strzyzowski pidió turnos médicos en distintas instituciones de salud y además varios allegados dejaron entrever que la joven intentaba sin éxito tener un hijo con César.

Junto al móvil económico por el casamiento, los investigadores sospechan que la posible llegada de un bebé fue otro detonante para que la familia Sena montara un plan macabro para hacerla desaparecer. El nacimiento de un nuevo Sena implicaba también poner en riesgo la riqueza del clan.

“¿Qué pasaría si el dato del embarazo hubiera acelerado el desenlace y, en un ataque de locura, Marcela se la sacó de encima?”, preguntó el abogado Arregin.

Cuáles son las chances científicas de saber si Cecilia estaba embarazada

Fuentes especializadas consultadas por TN explicaron que son “casi nulas” las posibilidades de encontrar la hormona que permite saber si una persona está embarazada a través de la sangre seca que se halló en la casa de los sospechosos en la ciudad de Resistencia.

Rubén Martín, perito del Poder Judicial de la Nación, aseguró que debe haber una cierta cantidad de sangre para obtener gonadotropina coriónica humana (hormona materna). Esta cantidad debe ser de 5 a 50 mUI/ml (miliunidades internacionales por litro) para determinar un estado de gestación.

“Con lo que se levantó como muestra en este caso, a nivel genético, no te dan las cantidades para establecer un embarazo. Tampoco se podría obtener de los huesos encontrados, porque son restos contaminados, casi destruidos”, dijo el profesional.

En esa misma línea, una ingeniera química y perito especializada en genética que fue consultada por TN, explicó que los análisis de embarazo se hacen con sangre líquida o de orina, y que no hay métodos con manchas secas.

“En este tipo de análisis se buscan hormonas. Buscar hormonas en sangre seca es una técnica que no existe, pero esto no quiere decir que no esté la probabilidad, podrían probarlo. Lo cierto que es hasta ahora no hay trabajos publicados que hayan obtenido hormonas con sangre seca”, explicó la especialista. “Para mí las posibilidades son casi nulas”, opinó.

Por otro lado, abrió un único camino posible para establecer esta hipótesis por medio de la ciencia: “Solo podrían hacerlo si encuentran tejidos en buen estado. Hasta ahora solo tienen huesos quemados. En el caso de que encuentren algún tejido que haya sido incinerado solo por fuera, se puede abrir para ver si adentro quedó algo que esté en buenas condiciones para ser examinado”.

Con informacion de Todo Noticias.