«En la Argentina no hay hambre»: Gabriela Cerruti minimizó la crisis en el país

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti volvió a causar polémica con una declaración insólita en un contexto de crisis económica. Tal como hizo otras veces, la funcionaria de Alberto Fernández no sólo minimizó la crisis en el país producto de la inflación, la suba del dólar, entre otros factores, sino que negó la pobreza existente. «En la Argentina no hay hambre», afirmó sin titubeos.

“Te quieren hacer creer que la Argentina está en crisis”, dijo en CNN al ser interrogada sobre la inflación actual, que ya acumula un 115,6% interanual. La Argentina estuvo en crisis en 2001, cuando gobernaban la Alianza y Patricia Bullrich. Yo digo que la Argentina hoy tiene inflación y un problema con el dólar, pero sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener en crisis”, agregó.

“Voy a discutir un poco el tema de la medición de pobreza, que es polémico. Sabemos que solamente se mide por ingreso. Entonces, estás midiendo como pobres a familias que tienen determinado ingreso, pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado”. Seguidamente, sostuvo que “una cosa es alguien que no tiene para comer” y otra “alguien que no llega a fin de mes”. Con ese argumento, a pesar de que 6 de cada 10 hogares deben financiarse para comer según un informe de la CEPAL, lanzó: “En la Argentina no hay hambre”.

Gabriela Cerruti volvió a buscar culpables externos

En otra parte de la entrevista, explicó los culpables externos que, según ella, provocaron la fuerte inflación. “Yo creo que hay diferentes causas y razones, que las podemos ir explicando. Primero, que asumimos con un 53% de inflación que dejó Macri en diciembre. Después, pasó lo de la pandemia, donde se produjo una necesidad de emisión. Después, tenés lo que implica la inflación internacional en el mundo y en los precios por la guerra en Ucrania. Y el impacto de la sequía. Estas son las causas claras, externas”, expresó.

Con respecto a la suba del dólar blue, que el lunes alcanzó un nuevo récord al tocar los $550, Cerruti volvió a diferenciar la divisa libre de la oficial: “Cuando el dólar blue sube no es porque el pequeño ahorrista compra. Es porque hay compras o no hay liquidación de grandes compradores. Es un mercado chico que no tiene que ver con la cantidad de dólares que se liquidan en el Banco Central”.

“Todo eso está teñido por el cierre del acuerdo con el FMI. Entonces, hay especuladores y gente que piensa que el Fondo va a obligar a devaluar y por lo tanto hay que subir el dólar blue… El tema del FMI ha condicionado permanentemente a este gobierno”, sostuvo.

Con información de www.elintransigente.com