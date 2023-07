Cinthia Fernández mostró cuánto paga de cuota en la escuela de sus hijas y dejó en shock a sus seguidores

Cinthia Fernández trabaja todo el día para darles la mejor educación a sus hijas. Sin colaboración económica de Matías Defederico, cada incremento en la cuota del colegio es un verdadero calvario, y el último la descolocó por completo. Y a sus seguidores también. A través de sus redes sociales, mostró el valor que abonará después de las vacaciones de invierno y compartió el chat en el que le exigió a su ex que la ayudara.

“Aumentó todo señores. Aumentaron el colegio. Para darnos la bienvenida y terminar de morir después de las vacaciones del infierno”, se quejó indignada. Acto seguido, expuso que desde agosto le cobrarán 160 mil pesos por cada nena, y volvió a acusar al exfutbolista de ser un padre ausente.

“Pagá el colegio, que acaba de llegar el aumento. ¿Viste por qué no contesto? Porque estoy laburando para pagar todo lo que vos no pagas. Perdón eh, entre birra y birra tuya que no te caiga mi mensaje. Te pido mildis”, le escribió.

Fuente: TN