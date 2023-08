Trapitos y manteros crearán un sindicato: lo conducirá un ex barrabrava acusado de homicidio

Los trapitos, limpiavidrios, cuidacoches, manteros y otros trabajadores de la economía popular comienzan a organizarse bajo el Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública. Sin embargo, la particularidad de todo esto es que lo conducirá el ex barrabrava del club Estudiantes de La Plata Fabian Gianotta como su secretario general. Gianotta fue acusado por el homicidio de un hombre en la localidad de Berisso y cumplió una condena de 10 años.

Fue a fines del mes pasado cuando se solicitó el trámite para conformar el sindicato ante la mesa de entradas de la Dirección de Gestión Documental del Ministerio de Trabajo de la Nación. El abogado Lucas Bianco sería el apoderado del sindicato, que aún se encuentra pendiente de evaluación. Sin embargo, acorde precisó el representante legal, el gremio no necesita aprobación del Estado, pero sí una personería.

La principal idea es regular todos los trabajos de la economía informal. Con respecto a las extorsiones que muchas veces los ciudadanos reciben por parte de algunas personas que brindan estos servicios, el sindicato tendría un lugar para depositar las denuncias. Con muchas dudas y cuestionamientos sobre la legalidad de las actividades, Bianco seguiría para adelante con este gremio.

«Nosotros somos particulares, no tenemos interés en hacer política, el fin es otro, noble. Muchas críticas yo las entiendo y las comparto. Pero me parece que peor es no hacer nada», aseveró ante los cuestionamientos de los periodistas acerca de los trabajadores que están por fuera de la ley.

El prontuario del líder del sindicato

De acuerdo con el diario El Día de La Plata, el ex barrabrava expresó que el gremio estará integrado por «trabajadores de la cultura que están en los semáforos, limpiavidrios, cuidacoches, manteros, vendedores ambulantes y lustrabotas». En 2011, Gianotta fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Juan Andrés Maldonado. Ocurrió en la salida del boliche Alcatraz, en el distrito bonaerense de Berisso, el 9 de agosto de 2009.

«La pena que uno ya pagó no tiene nada que ver», defendió Bianco. Y agregó: «Me parece un ejemplo de alguien que se quiere reinsertar, algo democrático». Por otra parte, explicitó que la única relación que tiene con el club Estudiantes de la Plata es informal. Supuestamente, su relación consta únicamente en encuentros con amigos.

