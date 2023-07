Exsocios, barras de Boca y una mujer trans: quién es quién en la causa del hombre asesinado y descuartizado

La investigación por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba avanza a paso firme y con el correr de las horas surgen nuevos indicios que apuntan a que el móvil del crimen sería un ajuste de cuentas. Exsocios, barrabravas de boca y una mujer trans fueron mencionados en la causa.



Según pudo saber TN, los chats y audios con amenazas que trascendieron recientemente no estaban incorporados en el expediente, ya que de momento no se logró secuestrar el celular de la víctima. A partir de su difusión, la fiscalía los incluyó en la investigación.

Además, informaron que se secuestraron dos notebooks de Pérez Algaba que están siendo peritadas por la división de cibercrimen de la Policía Federal, de donde podrían obtener más datos sobre las amenazas.

Entre los mencionados en los audios estaban Gustavo Iglesias, barra de Boca Juniors, y su hijo Nazareno, quienes este jueves se presentaron ante la Justicia con sus respectivos abogados.

Ambos prestaron declaración y no solo reconocieron que Pérez Algaba les debía dinero, sino que además confirmaron que existieron esos audios que trascendieron en los medios.

El trasfondo de la discusión entre Iglesias y el fallecido tiene que ver con que el hijo del hincha xeneize le habría vendido un auto de alta gama y el empresario nunca le terminó de pagar. Cuando el hombre empezó a amenazarlo para que le diera la plata, el empresario respondió que no iba a hacerlo en medio de una catarata de insultos.

La respuesta negativa llegó, según argumentó Pérez Algaba, porque el hombre que lo amenazó le habría vendido un fondo de comercio de una carnicería y tampoco le había terminado de pagar.

“Pedazo de gil hdp ahora sabés que no vas a cobrar un peso más. Antes de hablar así de mi vieja, muerto, escúchate. Te hacés el piola, sabés la cagada a palos que te pego salame nene de papá te gar... p... vení vos por acá a ver si bancás algo hdp, ahora no cobrás más”, le dijo Pérez Algaba al hijo del barra, en uno de los mensajes al que accedieron los investigadores.

“Te quise pagar cuando me estaba cayendo y te hiciste el gato. Ahora vas a ver, paga el IVA de la carnicería e ingreso brutos”, continuó.

“Te hacés el prolijo vas a ver. Tengo todos los mensajes que me mandabas cuando cag... a tu novia y mil mensajes más. Mano a mano te arranco el cráneo. No podés poner nada a tu nombre. Tengo todos los WhatsApp y te hacés el turro porque tenés 3 negros atrás tuyo. Quedate tranquilo que si no venís vos, voy a ir yo y papá no te va a salvar”, amenazó el empresario.

Otro de los que aparece mencionado en la causa es Nahuel Vargas, examigo de Pérez Algaba, que lo había denunciado en Ituzaingó por el delito de amenazas en febrero de este año. El hombre declaró en su denuncia que Pérez Algaba fue hasta su casa y le dijo que lo iba a matar.

Según explicó, ese día estaba con Maximiliano Pilepich, uno de sus amigos. Cuando escuchó un tiro, salieron corriendo. Al regresar, notó que la luneta de su auto Toyota, estacionado frente al domicilio, estaba dañada. Dentro del vehículo había piedras y vidrios.

Por otro lado, según indica el documento judicial al que accedió TN, Vargas también presentó los mensajes que recibió por parte del empresario, posteriores a las amenazas.

“¿Qué hacés, Nahuelito? Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí. Los dos. Porque a vos te voy a ir a buscar por cielo y tierra. Andá a hacer la denuncia que quieras. Que atrás tuyo voy yo. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro”, se lo escucha decir Pérez Algaba.

Los amigos confirmaron que Pérez Algaba tenía deudas





En esta causa también declararon algunos amigos de la víctima, que confirmaron que Pérez Algaba tenía deudas con distintos acreedores. Pero ninguno pudo aportar información sobre quién podría haber querido matarlo.

Entre ellos, declaró Lucas Matilla. Dijo que eran amigos con Fernando desde hacía aproximadamente 11 años. Y confirmó que la víctima se dedicaba a la compraventa de criptomonedas. Que con esa actividad no lo había ido bien. Que en un momento pudo recuperarse, y que la actividad de siempre de Pérez Algaba era la compraventa de motos y automóviles en la zona de Ituzaingó.

Vale mencionar que Lucas Matilla aparece denunciado junto con Fernando Pérez Algaba en una causa del Juzgado Federal N° 2 de Morón.

Quién es la mujer trans, la primera sospechosa por el crimen del empresario

La chica trans llamada Nicole, la primera sospechosa por el crimen de “Lechuga”, está detenida por haber robado la valija donde encontraron muerto a Pérez Algaba. Este jueves se negó a declarar ante el fiscal de la UFI N° 5.

A ella se le imputa la participación secundaria en el homicidio. Es que la valija de color rojo en el que fueron hallados los brazos y piernas de Pérez Algaba había sido robada por Nicole del domicilio de sus hermanos. Esa familia es titular de los documentos que fueron encontrados dentro de la maleta.

Nicole fue aprehendida en carácter de urgencia por orden de la fiscalía, la cual fue convalidada por el juez de Garantías Sebastián Monelos. Por este motivo, seguirá detenida.

Con informacion de Todo Noticias.