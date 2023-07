“Esperé esto muchos años”, el alivio de la joven que denunció por violación al taxista detenido en Bolivia

Tras la detención de Franklin Escobar Ayllón, el taxista acusado de haber violado a una pasajera, salió a hablar ante los medios de comunicación la propia víctima, que admitió que ahora siente un poco de “alivio”.



“Ahora estoy un poco más calmada, intentando centrarme en lo que va a venir, tratando de disfrutar un poco este leve descanso o alivio de saber que ya está detenido. Es algo que esperé muchos años, perdí un poco la esperanza. Todavía queda un tramo más, estoy tratando de preservarme para lo que viene”, dijo Manuela Ponz en diálogo con TN. Además, destacó el rol de los medios que mantuvieron presente su causa.

Ponz recuerda “todo, como si hubiese sido ayer”, pero decidió dejar ese momento tan difícil de su juventud “cuando pasó, en el 2015″. “Fue un asalto a la integridad en una edad que se supone que tenemos derecho a divertirnos, a ser inocentes, pero eso me lo arrebataron. Todo esto es un mimo a esa piba de 20 años que estaba enojada y angustiada y creo que a partir de ahora voy a poder darle algunas respuestas”, sumó.

“Se escapó por la desidia estatal”

Manuela Ponz se subió al taxi de Franklin Escobar Ayllón a la salida de un bar en Colegiales. Se quedó dormida y, al despertar, se dio cuenta de que estaba siendo abusada sexualmente. Ella hizo la denuncia, pero el agresor se escapó a Bolivia y se convirtió en uno de los prófugos más buscados de la historia criminal argentina.

Si embargo, Ponz insiste en que la respuesta de las autoridades pudo haber sido más rápida. “Se escapó por la desidia estatal. Esto es un gran ejemplo de que cuando el Estado quiere, tiene predisposición, voluntad y tiene interés en determinados temas, se llega rapidísimo a muchísimas soluciones que les podrían facilitar y solucionar la vida a muchísimas mujeres”, remarcó.

Recién hace un año la joven sintió que su denuncia finalmente estaba recibiendo la atención que corresondía. “Desde ese entonces, no he visto más que avances. Si bien no eran avances donde yo pudiera percibir que estábamos cerca de encontrarlo, eran movimientos que yo no había visto nunca en siete años, un trato humano, la contención, el trato digno”, dijo y remarcó que esto último es lo que más necesitan las víctimas.

“En cuestión de meses, comenzaron las investigaciones, siguieron una pista que mi mamá y yo nos cansamos de denunciar y, en cuestión de horas, estaba acá en Argentina. Me parece que es un claro ejemplo de que lo que pasó en los otros siete años que el tipo no ‘aparecía’ era que no lo buscaban. Cae porque por fin se pusieron a trabajar sobre una línea de investigación que es clave, que es lo económico”, señaló. Escobar, sus padres y su nueva pareja mantenían la conexión entre Bolivia y Argentina, y se hacían transferencias, además de que sus padres lo visitaban en el país vecino.

Finalmente, hubo justicia

Manuela Ponz aseguró que, si bien el caso no ha terminado, ella pudo sobreponerse porque ayudó a todas las víctimas que sufrieron lo mismo que ella.

“Esto fue previo al Ni una menos, no teníamos voz, no hablábamos de estas cosas, más bien nos avergonzaba decir que habíamos sido abusadas sexualmente. En ese sentido, yo ahora voy a encontrar una especie de reparación estatal en términos de Justicia, pero yo la justicia la encontré hace rato en que, después de haberme sentido avergonzada, asustada o deprimida, me encontré con tantas mujeres que pasaron por lo mismo”, cerró.

Con informacion de Todo Noticias.