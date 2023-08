Locura en barrio Pichincha de Rosario: chocó a un cadete de reparto, lo golpeó en patota y escapó

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Municipalidad de Rosario solicitaron a las autoridades de la provincia de Santa Fe la suspensión de la licencia de conducir de un individuo involucrado en un ataque violento a un cadete de reparto ocurrido la semana pasada en el barrio Pichincha de esa ciudad.

El incidente, que quedó registrado en un video difundido en redes sociales, muestra cómo tres individuos, a bordo de un vehículo, chocaron intencionalmente contra un joven cadete de reparto en la intersección de Salta y Callao. Tras el choque, los agresores descendieron del automóvil y golpearon al trabajador motociclista en una actitud que fue calificada como una patota.



Según las autoridades, el conflicto se originó a raíz de una discusión de tránsito previa, pero el nivel de agresividad demostrado por los sujetos generó fuertes críticas y condenas por parte de la comunidad.

El director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, expresó su preocupación ante el evento y afirmó: "Enterados de la situación, nos pusimos en contacto inmediatamente con la municipalidad de Rosario para identificar a los responsables, y les agradecemos por darnos toda la información de los involucrados. Inicialmente, queríamos suspender a los tres agresores, pero solo el conductor cuenta con licencia de conducir y por eso tomamos esta decisión. Ahora depende de las autoridades provinciales que esta medida se concrete".

Por su parte, la secretaria de Control y Convivencia de Rosario, Carolina Labayru, manifestó su apoyo a la medida propuesta por la ANSV: "Concordamos con el criterio y el procedimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tener licencia de conducir es una responsabilidad que no solo brinda el derecho a transitar, sino a realizarlo respetuosamente. No vamos a tolerar, ni naturalizar ningún tipo de conducta violenta, y por eso exigimos a las autoridades de la provincia que suspenda la licencia del conductor del auto, porque no es la clase de conductores que queremos en las calles de nuestra ciudad".

El video del ataque generó una gran indignación en la sociedad, y diversas organizaciones pidieron a las autoridades una rápida y firme respuesta ante esta agresión.

El caso puso de relieve la importancia de tomar medidas contundentes ante actos violentos en el tránsito y de promover una conducción responsable y respetuosa en todas las calles y rutas del país. Las autoridades provinciales deberán ahora tomar una decisión en torno a la suspensión de la licencia del conductor involucrado en este lamentable episodio.

Denuncias para hechos de violencia vial

Para denunciar hechos de violencia vial, la ANSV tiene habilitada la línea de WhatsApp 011-6207-0590, para que las y los ciudadanos puedan enviar el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo electrónico: [email protected]

Fuente: El Litoral