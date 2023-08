Murió un pasajero que se descompuso en un vuelo de Bariloche a Córdoba

Un hombre que viajaba de Bariloche a Córdoba junto a su hija de 17 años murió esta tarde tras descomponerse durante el vuelo, según confirmaron fuentes de la empresa Flybondi.

Según se informó, un vuelo de la línea low cost debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto Presidente Perón, en Neuquén, luego de que un pasajero de 49 años se descompensara en pleno vuelo.

“Informamos que el vuelo 5445, que realizaba la ruta Bariloche - Córdoba, debió desviarse a la ciudad de Neuquén debido a que un pasajero sufrió una emergencia médica a bordo”, confirmó la aerolínea a través de un comunicado.

“El vuelo aterrizó a las 13 en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, donde rápidamente el pasajero fue atendido por el equipo médico del aeropuerto. A pesar de esto, la persona falleció”, precisaron desde la compañía aérea.

La hija del pasajero se percató de la situación cuando quiso “despertar” a su padre y no pudo. Tras ello, una medica que viajaba en el avión comenzó a reanimar a la víctima, pero lamentablemente falleció mientras era atendido en tierra.

Fuentes oficiales aclararon que tras el aterrizaje de emergencia los pasajeros descendieron del avión, mientras que el cuerpo de la víctima aún permanece en la aeronave a la espera del arribo de personal de la secretaría del juzgado.

Antecedentes

En el último mes se registraron otras muertes durante distintos vuelos. Una mujer argentina, de 45 años, que viajaba de Barcelona al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, acompañada por su hija, menor de edad, se descompuso en pleno vuelo y, a pesar de los reiterados intentos de reanimación, murió durante el viaje.

Acompañada por su hija, la mujer de 45 años, había salido a las 20,15 desde el aeropuerto El Prat, y tenían previsto su arribo a Ezeiza a las 10.

Cuando el avión sobrevolaba Brasil, la mujer empezó a tener signos compatibles con un ataque de pánico como sudoración, dificultades para respirar y pérdida del conocimiento, según indicaron las fuentes. Una integrante de la tripulación advirtió lo que sucedía y comenzó con las asistencias primarias, mientras se convocaba la presencia de algún médico entre los pasajeros.

Dos profesionales respondieron a la convocatoria y asistieron a la mujer durante una hora y media, pero pudieron evitar su fallecimiento.

Hace dos semanas un niño de dos años que viajaba con su familia a la ciudad de Resistencia en un avión de Aerolíneas Argentinas, se descompuso durante el vuelo, y falleció en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde la aeronave había aterrizado de emergencia para que médicos pudieran atenderlo.

Así lo informaron fuentes oficiales. El niño tenía leucemia y en el momento en que se descompuso fue atendido por dos médicos que viajaban en el vuelo AR1782, que había despegado del aeropuerto internacional de Ezeiza a las 14.25.

Este sábado, el empresario de medios Constancio Carlos Vigil falleció en pleno vuelo cuando viajaba en una aeronave de American Airlines a la ciudad de Miami, donde tenía previsto ver un partido de Lionel Messi con el Inter Miami y había pactado un encuentro con Jorge Messi, padre del jugador, informaron fuentes vinculadas con la actividad aeroportuaria.

Vigil, de 86 años y nieto del fundador de Editorial Atlántida, había abordado el vuelo AA900 de American Airlines que despegó desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20.50 de ayer con destino a Miami y de acuerdo a las fuentes, después del desayuno, un par de horas antes de arribar a destino, Vigil se volvió a dormir y cuando fueron a despertarlo al momento de aterrizar, a las 5.07, no respondió a los estímulos.

Recomendaciones para cuidar la salud durante los vuelos

Los viajes largos en avión o micro pueden afectar el buen funcionamiento del sistema circulatorio. Por eso es importante saber que en casos específicos, pacientes que reciben medicación antiagregante o anticoagulante, deben realizar en forma imprescindible la consulta con el profesional responsable de tal indicación. Asimismo, un chequeo médico previo al viaje, sobre todo en caso de pacientes con comorbilidades cardiovasculares, diabetes y EPOC también es recomendable.

“En líneas generales, hay una serie de tips que pueden llevarse a cabo para contrarrestar los efectos de los viajes prolongados”, señaló la doctora Paola Caro, directora médica de Vittal. Según la especialista, si bien se puede caminar por los pasillos como un modo de activar la circulación, la mayor parte del viaje lo hacemos sentados.

Para evitar este inconveniente y aprovechar el espacio de los asientos “se debe despejar la mayor área posible, no dejando bolsos de mano u otros objetos que reduzcan el espacio”. Además, la médica subraya que no es aconsejable viajar con las piernas cruzadas.

“También se pueden realizar ejercicios de movilidad como estirar las piernas y realizar movimientos circulares con los tobillos, utilizar ropa cómoda y holgada; y medias de descanso”, detalla e indica que las de compresión pueden ayudar en casos específicos.

A continuación, otros consejos a tener en cuenta para un correcto cuidado de la salud:

Llevar alguna ropa de abrigo que puede ser necesaria además de la proporcionada por la aerolínea

Programar estiramientos y caminatas en forma sistemática momentos en que esto es posible

Beber mucha agua y no beber alcohol

Comer liviano en las 48 horas previas al viaje

No utilizar sedantes ni ansiolíticos que no estén consensuados con su médico

A la hora de dormir, la mejor forma de hacerlo es la posición lateral utilizando una pequeña almohada y las rodillas levemente flexionadas

Para la presión de los oídos pueden utilizarse tapones específicos

Para las náuseas y mareos existen medicamentos específicos que deben ser indicados por su médico

Con informacion de La Nacion.