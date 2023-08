Milei presentó su plan de gobierno

A poco menos de dos semanas de las elecciones primarias, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó este miércoles sus principales propuestas de gobierno en caso de llegar a la Casa Rosada, que incluyen proyectos en materia de economía, seguridad, varias reformas y protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.



A través de una transmisión en vivo que encabezó en su cuenta de Instagram, el dirigente opositor oficializó algunas de las ideas que tiene pensado llevar adelante en su eventual administración, algunas de las cuales ya se conocían, como el sistema de vouchers escolares, mientras que otras sorprendieron, como la inclusión de programas para asistir a las familias de bajos ingresos.

El primero de los puntos que mencionó el actual diputado nacional tuvo que ver con la reducción del Estado para llevar el gabinete a ocho Ministerios: de Economía, de Justicia, del Interior, de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Infraestructura y de Capital Humano.

Además, anticipó que va a “eliminar todas las Jefaturas de Gabinete de todos los Ministerios, Secretarias y Direcciones que se crearon simplemente para colocar amigos” y también “poner en funcionamiento efectivo el área de control de gastos”.

Junto al líder del espacio libertario estaban varios de sus referentes, como su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; su par de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo; el jefe de asesores económicos, Carlos Rodríguez, y los aspirantes a diputados nacionales, Bertie Benegas Lynch y Marcela Pagano, entre otros.

Economía y reformas

“A la vez, proponemos esquemas tarifarios realistas que, debido a la baja de costos luego de la recalibración de los contratos, no afectarán directamente al bolsillo de los argentinos. Reformular los entes reguladores y migrar hacia un esquema de subsidios por demanda para aquellas familias que lo requieran”, agregó.

Asimismo, explicó que, si es electo, va a “promover la ampliación de los sistemas de infraestructura de los servicios de electricidad, gas natural y petróleo, mediante mecanismos de declaración de interés públicos y la convocatoria del sector privado”.

“Una vez reducido el gasto público y eliminados impuestos, avanzaremos en una reforma del sistema laboral argentino para ir a un modelo como el que tiene implementado la UOCRA, con un esquema de seguros de desempleos con mayor profundidad financiera. La regulación laboral argentina es arcaica y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo”, comentó.

En cuando a las inversiones, Milei sostuvo que el país “está totalmente descapitalizado” y tiene “recursos naturales subexplotados porque el marco jurídico no garantiza la seguridad que las empresas requieren para desarrollarse”.

“Por eso, vamos a promover un régimen de inversiones con eje en minería, hidrocarburos, energías renovables, forestal y otros sectores. Para que ello suceda, avanzaremos en la eliminación de restricciones cambiarias; eliminación del cobro de derechos de exportación; generación de un régimen especial de fomento para las inversiones a largo plazo”, señaló.

Además, anticipó “una reforma del sistema judicial”, al considerar que “la Justicia ha sido cooptada por la política en las últimas décadas y, en vez de funcionar como defensora de los derechos de los individuos, ha sido utilizada para perseguir opositores o favorecer amigos”.

“Vamos a promover el nombramiento de un ministro de Justicia que sea respetado por el Poder Judicial, de un juez de la Corte Suprema de Justicia, que hoy tiene un lugar vacante, con un juez sin pertenencia partidaria y que sea un férreo defensor de las ideas de Alberdi, plasmadas en la Constitución de 1853, y de un Procurador General, con un fiscal apartidario”, precisó.

Sobre este punto, también aseguró que va a “promover la independencia absoluta del Poder Judicial”, “establecer el juicio por jurado en todo el territorio nacional” y “prohibir a los integrantes cualquier afiliación o participación política partidaria”.

Asistencia Social

Al referirse puntualmente al Ministerio de Capital Humano, que va a contener las áreas de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación, el dirigente opositor indicó que sería de carácter asistencial, “para atacar de manera conjunta el problema del desarrollo adecuado de los argentinos en situaciones precarias”.

“Queremos que quede bien clara una cosa: los argentinos que dependen de la asistencia estatal para sobrevivir son las víctimas del sistema, no los victimarios, por lo tanto, no vamos a tomar ninguna decisión que le traslade el costo del ajuste que hay que hacer a ellos. Hasta tanto la Argentina no haya adoptado el modelo económico de la libertad que permita la creación de riqueza, la generación de trabajo y el bienestar, la eliminación de la asistencia social es un crimen”, aclaró.

En este sentido, sostuvo que en una eventual gestión suya se implementarían “programas de protección de ingresos para mitigar la pobreza extrema, planes de nutrición, programas de educación para padres sobre estimulación cognitiva, incentivos para que estudiantes terminen sus estudios, políticas para integración de personas con discapacidades y eliminación de los intermediarios de los programas sociales para pasar a un esquema tipo SUBE”.

En cuanto a la salud, Milei propone “liberar la cautividad de los afiliados a los seguros sociales de salud, esto es, obras sociales nacionales, Pami y demás, para que la gente elija libremente, estableciendo una libre competencia entre todos estos entes financiadores”.

Seguridad y relaciones exteriores

También defendió la apertura comercial, al argumentar que ese modelo “les abrirá un mercado de 8 mil millones de personas a nuestras empresas para que vendan sus productos y, al mismo tiempo, les permitirá a los argentinos comprar productos de cualquier parte del mundo de manera libre y sin tener que pedirle permiso a un burócrata”.

Respecto de la seguridad, su proyecto es modificar las leyes de seguridad interior, de defensa nacional y de inteligencia; priorizar la lucha contra el narcotráfico; incorporar instituciones de gestión público-privada al sistema penitenciario; detener la ocupación de tierras y asegurar el libre tránsito.

Al hablar de la defensa, Milei opinó que “las fuerzas deben ser revalorizadas ante la ciudadanía en su rol de instituciones fundamentales de la república”, tras “una acentuada frustración vocacional luego de años de agravios”.

“Proponemos crear un instrumento militar, ágil, moderno y tecnológicamente avanzado que reemplace las actuales estructuras obsoletas; financiar adecuadamente la defensa nacional para revertir el deficiente estado de equipamiento e instrucción; recobrar el prestigio de las FFAA en el plano nacional e internacional. y reformular el actual sistema de inteligencia nacional”, detalló.

En cuanto a las relaciones exteriores, adelantó que se regirían sobre los principios de “la defensa irrestricta de todas las democracias liberales del mundo” y de “la promoción del comercio libre entre naciones para promover el bienestar general y el bienestar particular de los argentinos”.

“Se acabó la era de la argentina socia de las dictaduras del mundo. A partir del primer día de nuestro gobierno le diremos al mundo que la Argentina está lista para insertarse nuevamente en el concierto de las naciones democráticas y libres”, agregó.

Sobre el final de la transmisión, Milei destacó que todos estos planes forman parte de “un programa completo de reformas para transformar la Argentina para siempre y volver a la senda del progreso que teníamos a principios de siglo XX”.

“Somos la única fuerza política con un plan concreto para terminar con la inflación, el desempleo, los problemas de salud, educación, alimentación, vivienda y todas las deudas que la democracia argentina tiene con los argentinos. Pero para ello necesitamos su apoyo. Si seguimos votando a los mismos de siempre, seguiremos obteniendo los mismos resultados. El único destino posible con los mismos de siempre es convertirnos en la villa miseria más grande del mundo”, advirtió.

Del acto también participaron Sandra Pettovello, que suena como su eventual ministra de Capital Humano, y los referentes del espacio en las áreas de Educación, Martín Krause; vivienda, Ricardo Inti Alpert, e innovación, Alejandro Cosentino.

Fuente: Infobae