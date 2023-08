Denuncia que una joven argentina fue asesinada en Kosovo y detienen a su pareja suiza

El padre de la víctima denunció este jueves que su hija argentina de 27 años fue asesinada al ser arrojada desde un sexto piso durante una discusión en la ciudad europea de Pristina, capital de Kosovo, y por el hecho detuvieron a su pareja, de nacionalidad suiza, informaron medios locales.

La fallecida fue identificada como María Clara Urdangaray, quien el fin de semana pasado había viajado a dicho país del centro de la península de los Balcanes, en el sudeste de Europa, para participar del casamiento del hermano del acusado.



Según el portal KosovaPress, la “ciudadana argentina murió como consecuencia de las heridas que recibió al caer desde lo alto del edificio donde se alojaba junto con el hombre sospechoso, un ciudadano suizo”

"Por decisión del fiscal de guardia, el cuerpo sin vida de la víctima fue enviado para la realización de la autopsia, mientras que el sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia", confirmó ese medio.

María Clara Urdangaray junto a su padre Facundo

En tanto, Facundo Urdangaray, padre de la joven, relató al canal Todo Noticias que "ella viajó a España el 1 de noviembre, estuvo viviendo dos o tres meses en Barcelona y conoció a esta persona y se fueron a vivir juntos a Suiza".



"Estuvieron cuatro meses en pareja hasta este fin de semana que fue el viaje. Habían viajado a Kosovo al casamiento del hermano de esta persona y parece que en la noche habrá sido, no se sabe la circunstancias que pasó esto, que se desencadenó esta tragedia", dijo el hombre y agregó: "Es un femicidio. La supuesta pareja, en algún tipo de discusión, la arrojó por el balcón y falleció en el hospital".

Urdangaray afirmó que la madre de su hija se había comunicado con ella el domingo y que esa fue "la última vez" que hablaron.



"Nos avisa una amiga de mi hija que estaba en Barcelona y se enteró por los medios, no tenía mucha certeza de que fuese nuestra hija y nos avisó. Empezamos a averiguar y llegamos a cancillería que nos está tramitando todo, nos trató de mil maravillas y está haciendo todo para hacer el traslado lo antes posible", contó.

El papá sostuvo que él "le había mandado mensajes", pero indicó que "era normal" que no le respondiera hasta que ayer a la tarde se enteraron de lo sucedido.

"Nos mandó videos de la fiesta de casamiento, se la veía bien y feliz, no entiendo. Quiero resaltar el buen trato que recibí en Cancillería, gente muy humana", destacó Urdangaray y concluyó: "Lo que nosotros necesitamos es viralizar esto, primero para que no vuelva a pasar y para repatriar a mi hija lo antes posible"

Fuente: Infobae