El sincericidio de Felipe Solá ante la deuda que tomó Sergio Massa: «Estamos rascando la olla»

Felipe Solá, actual representante de Argentina en el Banco Centroamericano de Integración Económica, destacó la importancia de proteger las reservas del país en medio de la difícil situación económica y las consecuencias del cambio climático. Solá resaltó la diversificación de fuentes de financiamiento y la intención de aumentar las exportaciones primarias, en un contexto donde la maxidevaluación no está en los planes. Sin embargo, reconoció que el Ministerio de Economía, manejado por Sergio Massa, está buscando deuda de todos lados para aguantar los efectos colaterales de la sequía de este año.

«Sergio Massa asumió hace un año y recibió un acuerdo con el FMI firmado por el ministro anterior, Martín Guzmán. Argentina está mal herida por distintas razones, pero básicamente porque tiene que parar una deuda que no contrajo este gobierno y al mismo tiempo esta herida porque por primera vez el cambio climático nos mostró su peor rostro y no golpeó la economía. Hoy nos faltan 15.000 millones de dólares en el Banco Central porque falló la cosecha del campo por la sequía y no pudimos exportar ese plus», indicó el exgobernador de Buenos Aires.

«Estamos rascando la olla. Necesitamos que se generen por lo menos 2.000 millones de exportaciones primarias en estos meses, mientras duren los $340 pesos el dólar agro, que les ha dado Massa a sectores del campo. Lo importante es que por primera vez nos diversificamos y no vamos siempre al prestamista de última instancia que es el FMI, quien te impone condiciones como una devaluación de un solo dólar a $500… imagínense el desastre que sería desde el punto de vista de la inflación y de la pobreza», relató el dirigente peronista de 73.

«Massa ha conseguido pagar una cuota del FMI que vencía el 31 de julio de más de 3.000 millones de dólares sin sacar un solo dólar del Banco Central y ahora ha conseguido un crédito de Qatar que equivalen a 700 millones de dólares para pagar otra cuota, es decir, está protegiendo las reservas. Massa tiene la virtud, toma un tema y lo soluciona, no lo soluciona en largo plazo, lo soluciona en el plazo que necesitan los argentinos para tomar aire», sentenció Solá.

«No está en los planes la devaluación. Hacemos una devaluación parcial que no afecta a toda la economía, que se puedan usar yuanes, que se pueda usar derechos especiales de giro, implica empezar relaciones con otros países y no con el Fondo que te obliga a una cantidad de cuestiones que algunos argentinos mal informados creen que son correctas», afirmó el ex canciller de la Argentina.

El rol actual de Felipe Solá en el Gobierno nacional

«Yo represento a la Argentina desde hace ocho meses, más o menos, desde que asumió Sergio Massa y soy director en el Banco Centroamericano de Integración Económica, donde la Argentina tiene un porcentaje. En la institución multilateral pedimos créditos de largo plazo. Estoy gestionando un crédito (deuda) para el gasoducto que va a llegar al año que viene, unos 185 millones de dólares para reforzar la marcha», señaló el exdiputado nacional.

«Estoy tratando de conseguir una cooperación muy fuerte, no reembolsable, es decir, gratis, para un estudio específico que está haciendo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que es importantísimo, porque permitiría en el futuro que los agricultores argentinos bajen mucho la dosis de glifosato y del insecticida, y en el futuro a lo mejor ni siquiera lo usen», concluyó Solá.

Con información de www.elintransigente.com