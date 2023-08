Redrado tomó distancia de las ideas económicas de Bullrich y de la política financiera de Massa

En línea con el énfasis sobre la necesidad de “consenso” de la campaña electoral del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que el domingo 13 de agosto dirimirá en las PASO con Patricia Bullrich quién encabezará la fórmula de Juntos por el Cambio en la elección presidencial de octubre, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad, Martín Redrado, uno de sus principales economistas de consulta, señaló que se requerirá un acuerdo del Congreso para un plan de estabilización de la economía, dotar de independencia al Banco Central y terminar con el financiamiento para el sector público, aspectos que consideró centrales para estabilizar y hacer crecer la economía.

Además, Redrado, quien fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y también presidente del Banco Central, señaló que la política exterior de la Argentina debe tener como objetivo generar más dólares y empleo y advirtió que pensar que el país puede jugar con China contra el FMI es no entender cómo funciona el sistema financiero global.

“Después del 10 de diciembre, cada uno puede pensar cuál es el mejor gabinete, pero un gabinete sin respaldo político y leyes en materia monetaria, Banco Central, retenciones, infraestructura, energía, que nos permitan darle a las inversiones libre disponibilidad de divisas, generar tratados internacionales, por ejemplo con España o la Unión Europea, no puede tener éxito”, afirmó Redrado en una entrevista radial.

Consenso legislativo ...

Para lograr todo eso, subrayó el economista, “se requiere de un acuerdo en el Congreso. No hace falta un pacto de la Moncloa con foto, o un Pacto de México donde estén los tres líderes del país. Sí veo un acuerdo en el Congreso para un plan de estabilización, para la independencia del Banco Central y para que no haya más financiamiento para el sector público y que eso salga con mayorías especiales”.

Además, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad dijo que para salir del Fondo Monetario Internacional “Argentina tiene que volver a ser un país normal”.

“Nosotros estamos trabajando en un plan de estabilización, donde el planteo es claro: necesitamos plan, equipo y un paquete de leyes”, dijo el economista y en la misma línea distinguió “cosas que tenemos que hacer por nosotros mismos”, entre las que mencionó acumular reservas, implementar una reforma del Estado que reduzca los ministerios de 22 a 8, “repensar” las empresa públicas, ir a un presupuesto base cero (donde se rediscuta cada partida como si fuera la primera vez) “donde los accionistas sean responsables y los ingresos sean igual que los egresos”. Recién entonces, señaló, “con eso tenemos que ir al Fondo”.

Redrado marcó así diferencias con el equipo de Patricia Bullrich: tanto la precandidata como su economista principal, Luciano Laspina, han señalado en declaraciones públicas que para estabilizar la economía se requeriría un fuerte apoyo financiero internacional, posiblemente del Fondo, idea que Larreta rechazó recordando el fracaso del “blindaje” durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

.... pero rápido

En lo que sí coincidió Redrado es en la rapidez con que tendrá que actuar el próximo gobierno. “Cuanto más rápido mejor: si el presidente antes del 10 de diciembre tiene conversados los borradores del paquete de leyes, eso nos permitiría dar vuelta las expectativas. Ojalá ocurra porque, como dice Horacio, no tenemos 100 días sino 100 horas para dar vuelta la angustia y decepción de la población”, enfatizó.

¿China vs FMI?

En cuanto a política exterior, materia en la que asesora a Larreta, Redrado sostuvo que el foco “es hacer una política exterior para el desarrollo”. Según él, eso significa “que toda negociación que haga la Argentina, sea diplomática, de defensa, de inteligencia o puramente comercial tenga dos objetivos centrales: generar más dólares y empleo”.

Según Redrado el “eje central” de la política exterior argentina “es la relación estratégica con Brasil, pero entendiendo que el mundo cambió de la globalización que conocimos en los 90′, han sucedido hechos trascendentales en donde tenemos un mundo bipolar con una disputa fuerte entre Estados Unidos y China”.

Al respecto, subrayó que es clave “entender que China forma parte y es el segundo accionista del FMI” y en referencia a recientes acciones del gobierno, y en particular del ministerio de Economía, dijo: “la idea de jugar con China contra el FMI es no entender cómo funciona el sistema financiero internacional; en esta geopolítica, Argentina no va a torcer la balanza en favor de China o EEUU, no es nuestro juego. Tenemos que ver tema por tema en función de lo que le convenga a la Argentina. Y si ofrecen un swap mayor, que eso no tenga requerimientos detrás.

“Pero ¿tenemos que comprarle aviones cazas?”, se preguntó. Y respondió: “claramente no; la política de seguridad tiene que ser hemisférica, no estamos de acuerdo con eso”.

Con información de www,infobae.com