Sergio Berni encaró a Patricia Bullrich: «Lo único que ha hecho es copiar mi discurso»

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, apuntó contra Patricia Bullrich y la acusó de copiar su discurso y metodología de trabajo sin obtener resultados satisfactorios en materia de seguridad. Berni afirmó que no existe un solo logro o resultado por parte de Bullrich en este ámbito y destacó que sus políticas han sido imitadas sin éxito. Por otro lado, Berni pidió votar por Sergio Massa y destacó la inteligencia y coraje de Javier Milei.

«Patricia Bullrich lo único que ha hecho es copiar mi discurso y mi metodología de trabajo con la diferencia que nunca le salió. No hay un solo logro o resultado en materia de seguridad por parte de Patricia», disparó Berni en una entrevista para la radio Futurock. Luego, tuvo un par de elogios para Milei, actual precandidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza.

«Milei es una persona inteligente, puedo estar de acuerdo o no con lo que dice, pero es una persona divertida y con su teoría tiene un compromiso y desafío. Me atraen esas personas que no le sacan el cu… a la jeringa, que asumen un desafío y van para adelante sin ningún tipo de especulación. La diferencia de Sergio Massa con el resto de los precandidatos a presidentes es que tiene experiencia, conocimiento y capacidad de gestión y conoce como pocos el Estado», indicó el dirigente peronista que también es médico y abogado.

«La gente sabe que cuando sale a la calle que la policía está equipada y sabe que el sueldo no perdió el 25% con respecto a la gestión de Vidal, ve que hay una policía de acercamiento y de proximidad en los barrios de Buenos Aires. La gente sabe que el problema de inseguridad no se va a solucionar hasta que no haya una Justicia que esté dispuesta a asumir el compromiso que tiene con la sociedad», relató el exsecretario de Seguridad de la Nación.

El nuevo desafío de Berni: asumir la banca como senador provincial de Zarate

«En Zarate hay 1.300 causas de narcotráfico que están totalmente paralizadas y solamente 51 están funcionando. La gente sabe que la policía detiene al delincuente del barrio y la Justicia se caga de risa y lo libera al otro día y lo peor de todo es que no hace nada. El Estado no hace nada con los menores que detiene la policía y que todos los días terminan siendo una pesadilla en esos barrios donde muchas veces les cuesta tener acceso a la Justicia», arremetió Berni.

«El desafío de los próximos 4 años es seguir creciendo bajando la inflación y haciendo una distribución de ingresos mucho más equitativa, o sea, poner plata en el bolsillo de los trabajadores para que puedan llegar a fin de mes como en el mejor gobierno de Cristina Kirchner. Sabemos que estamos en una situación económica complicada y es responsabilidad del gobierno anterior que de manera irresponsable se endeudó y trajo estas consecuencias que estamos atravesando. El Gobierno de Alberto Fernández tiene responsabilidades políticas, pero no económicas», comentó el dirigente de 61 años.

«El peor de todos los problemas económicos hacia el futuro es cuando el país está estancado, cuando las pymes no pueden producir, cuando al comerciante no le entran clientes a su comercio y ahí es cuando la gente se da cuenta y reflexiona que el país ahora está creciendo», concluyó el precandidato a senador de Zarate, Buenos Aires.

Con información de www.elintransigente.com