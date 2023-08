Nati Jota aclaró sus dichos sobre el sexo entre hermanos: “Llegó a un punto de moralismo que jamás pensé”

Sus dichos generaron mucha polémica. En medio de una encendida charla en la que discutían si estaban permitidas o no las relaciones íntimas entre primos, Nati Jota disparó una frase que dejó a todos con la boca abierta. “Igual, a mí también me gustaría que el debate sea culear con hermanos”, dijo la influencer en Sería Increíble, el programa que conduce junto a Leticia Siciliani y Eial Moldavsky en el streaming de Olga. Y, obviamente, las críticas no tardaron en llegar.

Lo cierto es que, abordada por las cámaras de Socios del Espectáculo y después de que sus palabras fueran analizadas en distintos programas de televisión durante toda la semana, Nati intentó explicar por qué había hecho referencia a esta cuestión. Y, tras haber asegurado en su ciclo que el sexo entre hermanos era una cuestión “cultural”, trató de bajarle los decibeles a la controversia en diálogo con el cronista de ElTrece.

“Era un chiste. Yo, primero, no tengo hermanos. Se prestó al debate porque se cortó algo fuera de contexto de un programa en el que estamos jodiendo todo el tiempo. Mucha gente hace muchos chistes y yo no sé si los levantan todos y los sacan de contexto, como hacen con los míos”, comenzó diciendo Jota. Y siguió: “Por otro lado, recibí algunos comentarios diciendo que estaba avalando el abuso intrafamiliar. Todo llegó a un punto de moralismo que jamás pensé...Yo estaba hablando de otra cosa. Primero que era un chiste. Y después que nunca pensé en esa idea”.

La influencer remarcó que este tipo de críticas siempre recaen sobre ella. “Siento que me lo hacen a mí pero no porque me odian, sino porque estoy muy estigmatizada por un montón de cosas. Entonces, todo lo que sale de mi boca, se va a tomar siempre como un pifie y no como un chiste. ‘Que boluda, qué pelotuda...’”, señaló. Y dijo no estar segura de que quisieran “cancelarla”. “No sé, la verdad. Y menos por algo que fue un chiste. Yo no me siento cancelada, siento que es divertido bardearme a mí, en este caso, porque es más fácil. Así que nada, será así”, aseguró.

Pero luego aclaró: “Ojo que la crítica arranca en Twitter y después llega a la tele. Tampoco es para que digan: ‘En la tele juzgan...’. Si me sorprende que, capaz, no sepan en la tele lo que suceden en un programa de aire. Es toda gente que ha hecho horas de radio, en las que uno habla, hace chistes, dice cosas...Y por ahí te sacan algo que, en este caso, fue un chiste y era obvio”.

Cabe recordar que el debate había comenzado cuando el hijo de Roberto Moldavsky preguntó: “¿A partir de qué categoría de primo el sexo no está mal visto?”. “Para mí, si no compartiste infancia, está todo bien”, le respondieron desde el equipo de producción, quienes suelen realizar intervenciones al aire. “Buena referencia”, destacó el conductor. Y agregó: “Me gusta que lo que defina si vamos a tener relaciones o no sea la cantidad de recuerdos que nos unen. No te podés bajar a una prima con la que te sacabas los mocos. Tiene que ser una prima que apareció en tu vida pasados los 15 años”.

Y luego, se refirió a una situación hipotética. “Si aparece una prima nueva pasados los 15 años, de edad similar y que vos ya te levantás mirando a Jerusalén, esa persona pasa a ser parte de tu categoría de lo que podés intervenir. Después no hace falta tener pibes, es un tirito, una descarga eléctrica”, consideró Moldavsky. Pero luego, Nati fue más allá planteando el tema del sexo entre hermanos.

Fuente: Infobae