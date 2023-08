El periodista Christian Zurita reemplazará a Fernando Villavicencio en las elecciones de Ecuador

El movimiento político Construye eligió este domingo a Christian Zurita para reemplazar en el binomio presidencial a Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto después de salir de un evento político en Quito. El anuncio lo hizo Andrea González, candidata a la vicepresidencia por el mismo partido, a pocas horas del debate presidencial en el que ante el crimen del político solo participarán siete candidatos. “Sin Fernando Villavicencio no puede haber debate, lo que debe suceder es que la silla debe estar ahí, vacía”, dijo Zurita en una rueda de prensa en el que cargaba un chaleco antibalas.

La candidatura de Cristian Zurita todavía no ha sido confirmada en firme por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe calificar el binomio para su participación el próximo 20 de agosto, cuando los votantes acudan a las urnas para elegir presidente y asambleístas para que culminar el mandato de Guillermo Lasso hasta el 2025. González afeó al organismo electoral que en una situación extraordinaria como esta no responda con mayor agilidad la solicitud del movimiento. “Nosotros tampoco podemos participar con el debate porque el CNE, al no contestar nuestras inquietudes, no nos permite continuar con el proceso”, arremetió González, quien se perfilaba para reemplazar a Villavicencio como aspirante a la presidencia, pero la legislación ecuatoriana no lo permite.

Zurita es un periodista de investigación con cerca de 30 años de experiencia en prensa escrita y televisión. Junto a Villavicencio escribió el libro Arroz Verde, una compilación de reportajes que revelaron cómo funcionarios públicos y militantes del partido del expresidente Rafael Correa gestionaban coimas y llevaban contabilidad de millones de dólares en sobornos. Sus revelaciones motivaron una investigación de la Fiscalía que terminó en un juicio a 17 exfuncionarios, incluido Correa, quien está sentenciado por este caso a ocho años de prisión por el delito de cohecho.

El periodista trabajó muy de cerca en la campaña presidencial de Fernando Villavicencio. “Sus ideas están totalmente intactas y las vamos a cumplir, junto con él creamos el plan antiterrorista, antimafia para que proteja al Ecuador, con una Policía equipada, tecnificada, controlada sobre todo”, dijo Zurita en la rueda de prensa en Quito y que “la venganza contra las mafias de este país será votar por Fernando Villavicencio”, añadió.

De ser aprobado el binomio, la fotografía de Villavicencio aparecerá en las papeletas electorales que ya se están imprimiendo. “No podíamos permitir bajo ninguna circunstancia que la no presencia de Fernando luego de su brutal crimen, pueda perderse. No podía permitir que su proyecto político se pierda en el Consejo Nacional Electoral”, dijo González, que hasta el momento no han recibido una respuesta del CNE sobre el reemplazo de la candidatura.

El debate presidencial se realizará este domingo a partir de las 19.00, hora local, en las instalaciones del canal público en Quito, y durará alrededor de tres horas. El evento se desarrollará bajo un fuerte operativo de seguridad en el que se han desplegado 300 militares en los alrededores del edificio del medio de comunicación, que en ocasiones anteriores convoca a simpatizantes de los partidos políticos.

Fuente: El País